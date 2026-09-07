Ένα απρόσμενο και μάλλον… ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισαν κάτοικοι στην Κρήνη Τρικάλων, όταν ένας βίσονας βρέθηκε να κυκλοφορεί ελεύθερος στην αυλή ενός σπιτιού.

Το μεγάλο ζώο φαίνεται πως μπήκε στην αυλή και άρχισε να κινείται ανενόχλητο στον χώρο, προκαλώντας έκπληξη και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Η ασυνήθιστη παρουσία του βίσονα καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσίευσε το Krinilive, με το ζώο να κάνει τη βόλτα του στην αυλή, ενώ ένας άνδρας το ακολουθεί προσπαθώντας να το απομακρύνει από το οικόπεδο.

Ο βίσονας, πάντως, δεν έδειχνε ιδιαίτερα… ανήσυχος από την ανθρώπινη παρουσία και συνέχισε να κινείται στον χώρο.

Λίγο αργότερα, αφού ολοκλήρωσε την περιήγησή του, βγήκε από την αυλή και άρχισε να απομακρύνεται, βάζοντας τέλος στην απρόσμενη επίσκεψή του.

Το περιστατικό προκάλεσε την έκπληξη των κατοίκων, καθώς η εικόνα ενός τόσο μεγάλου ζώου να κυκλοφορεί ελεύθερο μέσα σε κατοικημένη περιοχή κάθε άλλο παρά συνηθισμένη είναι.