Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από τις 20 Μαΐου 2026, όταν εξαφανίστηκε από τη Λούτσα, όπου διέμενε με τον Έλληνα σύζυγό της.

Τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνισή της, οι έρευνες των Αρχών σε Ελλάδα και Κίνα, με τη συνδρομή και της Ιντερπόλ, συνεχίζονται, ενώ ένα νέο εύρημα έχει προκαλέσει κινητοποίηση των αστυνομικών: το διαβατήριο της 50χρονης εντοπίστηκε στο Άλσος Γαλατσίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ταξιδιωτικό έγγραφο βρέθηκε κομματιασμένο σε λωρίδες και ιδιαίτερα φθαρμένο από την έκθεση στον ήλιο. Η κατάσταση στην οποία εντοπίστηκε δείχνει ότι πιθανότατα είχε παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο για αρκετό χρονικό διάστημα, ακόμη και για ημέρες ή εβδομάδες.

Το διαβατήριο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί και να διαπιστωθεί με βεβαιότητα ότι ανήκε στη Γιου Τινγκ και να αναζητηθούν τυχόν αξιοποιήσιμα στοιχεία.

Στο Άλσος Γαλατσίου μετέβησαν 12 αστυνομικοί, οι οποίοι ερεύνησαν την περιοχή, αναζητώντας ενδεχόμενα πρόσθετα αντικείμενα ή στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέονται με την εξαφάνιση της 50χρονης.

Το διαβατήριο στο Γαλάτσι και το κινητό στο κέντρο της Αθήνας

Το νέο εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις έρευνες, καθώς το κινητό τηλέφωνο της Γιου Τινγκ είχε εντοπιστεί σε διαφορετικό σημείο, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το κινητό της μεταφράστριας βρέθηκε σε πάροδο της οδού Λευκωσίας, από άνδρα βουλγαρικής καταγωγής, και στη συνέχεια παραδόθηκε σε άλλα πρόσωπα.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσουν αν και με ποιον τρόπο συνδέονται τα δύο ευρήματα και αν μπορούν να φωτίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη της 50χρονης.

Στο μικροσκόπιο η διαδρομή στην Πατησίων

Παράλληλα, οι έρευνες επικεντρώνονται στη διαδρομή που ακολούθησε η Γιου Τινγκ στην οδό Πατησίων, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής.

Πρόκειται για την περιοχή όπου καταγράφεται το τελευταίο γνωστό ίχνος της, γεγονός που την καθιστά κομβικό σημείο για την εξέλιξη της έρευνας.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των τελευταίων κινήσεων της 50χρονης, αξιοποιώντας μαρτυρίες, διαθέσιμα ψηφιακά δεδομένα και τα ευρήματα που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Σημαντική θεωρείται και η κατάθεση γυναίκας από τη Θεσσαλονίκη, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να γνωρίζει πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση της εξαφάνισης και κατέθεσε στις Αρχές πριν από λίγες ημέρες.

«Έχει πέσει το κινητό, έχει χαθεί η Τινγκ», λέει ο σύζυγός της

Μιλώντας στο Open, ο σύζυγος της Γιου Τινγκ αναφέρθηκε στον εντοπισμό του διαβατηρίου, αλλά και στην πεποίθησή του από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση της γυναίκας του ενδέχεται να βρίσκεται εγκληματική ενέργεια.

«Έχω ενημερωθεί ότι έχει βρεθεί το διαβατήριο της συζύγου μου στην κατάσταση που έχει περιγραφεί. Εκκρεμεί η ταυτοποίηση αν είναι σίγουρα δικό της το ταξιδιωτικό έγγραφο, οπότε σε αυτή τη φάση είναι σχεδόν σίγουρο ότι πρόκειται για το δικό της έγγραφο», ανέφερε.

Όπως είπε, θεωρεί από την αρχή ότι πρόκειται για «κάποια εγκληματική ενέργεια», χωρίς ωστόσο να μπορεί να γνωρίζει ποια ακριβώς ήταν η φύση της.

«Φαίνεται ότι κάτι έχει συμβεί εκείνη τη μέρα περίπου το μεσημέρι της 20 Μαΐου, το οποίο έχει αλλάξει την ισορροπία στα πράγματα. Έχει πέσει το κινητό, έχει χαθεί η Τινγκ. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία, καμία κίνηση. Όλα είναι αποκομμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη στη Γιου Τινγκ μετά το τελευταίο επιβεβαιωμένο ίχνος της και αν τα νέα ευρήματα μπορούν να οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.