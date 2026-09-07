Με υψηλές θερμοκρασίες και αίθριο καιρό συνεχίζεται ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου, διατηρώντας το σκηνικό απολύτως καλοκαιρινό και, όπως όλα δείχνουν, κατάλληλο για εξορμήσεις στις παραλίες.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο μετεωρολόγος – διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εξηγεί την εξέλιξη των φαινομένων:

«Ο Σεπτέμβριος έχει ξεκινήσει με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Είχαμε κάποιες βροχές και καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα, και ακολούθησε άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα παραμείνει για όλη την εβδομάδα σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά. Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου θα είναι ζεστό δεκαπενθήμερο με λίγες βροχοπτώσεις. Αυτό δεν είναι παράξενο για τον Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος είναι ο πρώτος μεταβατικός μήνας του φθινοπώρου. Ένας μήνας επομένως που παρουσιάζει υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά τις πρώτες δύο εβδομάδες. Επομένως δεν είναι παράξενο να δούμε θερμοκρασίες και να βλέπουμε θερμοκρασίες 37 και 38 βαθμούς σε αυτό το διάστημα».

Το 6ο θερμότερο καλοκαίρι από το 1960

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα της επιστημονικής ομάδας του meteo.gr / Ε.Α.Α., το καλοκαίρι του 2026 κατετάγη ως το 6ο θερμότερο των τελευταίων 66 ετών στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, από τις 92 ημέρες του καλοκαιριού, οι 68 ήταν πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020, με τη μέση θερμοκρασία να διαμορφώνεται στο +1 °C πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Ο Ιούνιος ήταν ο 10ος θερμότερος, ο Ιούλιος ο 12ος, ενώ ο Αύγουστος καταγράφηκε ως ο 3ος θερμότερος από το 1960 (+1.6 °C πάνω από τη μέση τιμή).

Σύμφωνα με το Αστεροσκοπείο Αθηνών, η μεγαλύτερη επιβάρυνση σημειώθηκε στα Iόνια Νησιά, την Ήπειρο, τη Δυτική Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο (2ο έως 3ο θερμότερο καλοκαίρι με αποκλίσεις άνω των 2 °C), ενώ στην ανατολική χώρα, το Αιγαίο και την Αττική η απόκλιση ήταν ηπιότερη.

Πρόσκαιρη κάμψη την Τρίτη – Παραμένει κατάλληλος για μπάνια

Για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας τους 31-32 °C στην Αττική (24 °C η ελάχιστη) και τους 28-29 °C στη Θεσσαλονίκη, ενώ στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 34-36 °C.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Παρά τη μικρή αυτή υποχώρηση του υδραργύρου, οι θερμοκρασίες θα ανακάμψουν ξανά στη συνέχεια της εβδομάδας, διατηρώντας τις συνθήκες ιδανικές για θαλάσσια μπάνια.