Αλλαγή σκηνικού προ των πυλών με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ενίσχυση των ανέμων από την Τρίτη. Βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από την Ιταλία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας βροχές και φθινοπωρινό σκηνικό, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται παρατεταμένο πανελλαδικό επεισόδιο, σημειώνει σε σχετική ανάρτησή του για τον καιρό ο Θοδωρής Κολυδάς.



Η υποχώρηση του υδραργύρου θα είναι πιο αισθητή στη Δυτική Ελλάδα, με τη μέγιστη θερμοκρασία να υποχωρεί από τους 34 στους 27 βαθμούς, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα θα κινηθεί κοντά στους 26. Στην Αττική και την Κεντρική Ελλάδα η πτώση θα διαγραφεί πιο αργά, με το θερμόμετρο να σταθεροποιείται γύρω στους 28 βαθμούς.

«Στη Βόρεια Ελλάδα η διάμεση μέγιστη υποχωρεί από τους 29,6°C στους 26,6°C, ενώ στη Δυτική Ελλάδα η πτώση είναι εντονότερη, από τους 34,2°C στους 27,2°C. Εκεί εντοπίζεται και το ισχυρότερο υετικό σήμα, με πιθανότητα 47% για τουλάχιστον 5 mm στις 13 Σεπτεμβρίου» σημειώνει o Θοδωρής Κολυδάς.

Παράλληλα, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα νότια της Κρήτης οι ριπές ενδέχεται να αγγίξουν ακόμα και τα 8 μποφόρ. Από την Τετάρτη αυξάνεται η αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες και καταιγίδες στην Πίνδο, τον Όλυμπο και την Πελοπόννησο.



Ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι: «Στην Κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία η θερμοκρασία κατευθύνεται προς τους 28°C, με μέτριες πιθανότητες βροχής. Η Ανατολική Στερεά και η Αττική παρουσιάζουν πιο αργή υποχώρηση, ενώ στην Πελοπόννησο η πτώση είναι σημαντική. Στο Αιγαίο και την Κρήτη οι θερμοκρασίες μειώνονται ηπιότερα και το υετικό σήμα παραμένει πολύ ασθενές».

«Δεν διαφαίνεται παρατεταμένο πανελλαδικό επεισόδιο βροχών. Στο Αιγαίο, ωστόσο, οι τοπικές ενισχύσεις των ανέμων παραμένουν σημαντικές, με ιδιαίτερα ισχυρό σήμα για τουλάχιστον 6 μποφόρ στην Άνδρο στις 8 Σεπτεμβρίου» καταλήγει o Θοδωρής Κολυδάς.



Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, το ισχυρότερο σήμα εντοπίζεται στα δυτικά, ενώ στο Αιγαίο οι πιθανότητες βροχής παραμένουν εξαιρετικά χαμηλές. Προς το τέλος της εβδομάδας οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.