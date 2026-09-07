Σημαντικά καλύτερη είναι η κατάσταση στο πύρινο μέτωπο της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, χωρίς πάντως να έχει σημάνει λήξη συναγερμού για τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Όπως μεταδίδει το ertnews, η υποχώρηση της έντασης των ανέμων μέσα στη νύχτα βοήθησε ουσιαστικά το έργο των επίγειων τμημάτων, τα οποία κατάφεραν να περιορίσουν αρκετές από τις ενεργές εστίες και να βελτιώσουν αισθητά την εικόνα της φωτιάς.

Σύμφωνα με δορυφορικά στοιχεία που δημοσιοποιεί το πρόγραμμα «Beyond» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η καμένη έκταση ανέρχεται ήδη σε 6.290 στρέμματα. Παρά τη βελτίωση που καταγράφεται, η πυρκαγιά εξακολουθεί να μην βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς το μέτωπο παραμένει ενεργό σε μια ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή, καλυμμένη από πυκνή δασική βλάστηση, με χαράδρες και σημεία όπου η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Από τις 7 το πρωί τα εναέρια μέσα επέστρεψαν στις ρίψεις, ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθεια των πυροσβεστών που επιχειρούν από το έδαφος.

Καθοριστική θεωρείται η συμβολή των βαρέων πυροσβεστικών ελικοπτέρων Erickson, τα οποία πραγματοποιούν συνεχόμενες ρίψεις νερού στα σημεία όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες. Στόχος είναι να περιοριστούν πλήρως τα πιο ισχυρά μέτωπα και να μειωθεί όσο γίνεται ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων.

Η κατάσταση σήμερα παρουσιάζεται σαφώς πιο ελεγχόμενη σε σύγκριση με την ιδιαίτερα δύσκολη εικόνα που είχε διαμορφωθεί την Κυριακή. Παρ’ όλα αυτά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη και επιφυλακή, καθώς ακόμη δεν μπορεί να γίνει λόγος για οριστική κατάσβεση.

Η Κυριακή αποτέλεσε μία από τις πλέον κρίσιμες ημέρες από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Από τις πρωινές ώρες είχε σημειωθεί μεγάλη αναζωπύρωση μέσα σε πυκνό δάσος, με αποτέλεσμα οι φλόγες να εξαπλωθούν γρήγορα και πυκνά σύννεφα καπνού να καλύψουν την ευρύτερη περιοχή.

Στην επιχείρηση είχαν αναπτυχθεί συνολικά 170 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και ομάδες δασοκομάντος, ενώ χρησιμοποιούνταν 45 υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και ακόμη 20 βοηθητικά οχήματα.

Ισχυρή ήταν και η παρουσία των εναέριων μέσων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ παράλληλα τέθηκε σε λειτουργία και η ειδική μονάδα drone της Ηπείρου, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη εικόνα της εξέλιξης των ενεργών εστιών και να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές αναζωπυρώσεις.

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα για τις δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένει το εξαιρετικά δύσκολο ανάγλυφο της Τραπεζίτσας. Σε αρκετά σημεία δεν υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης με πυροσβεστικά οχήματα, με αποτέλεσμα η πρόσβαση να γίνεται αποκλειστικά από πεζοπόρα τμήματα ή μέσω εναέριων επιχειρήσεων.

Στη μεγάλη προσπάθεια συνδράμουν και περίπου 30 εθελοντές από δασικούς συνεταιρισμούς της Ηπείρου, του Διστράτου, του Ρόμπολου και του Πωγωνίου, καθώς και μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Κόνιτσας.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Κόνιτσας έχουν διαθέσει έξι υδροφόρες και τρία χωματουργικά μηχανήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες υπάρχει και συνδρομή από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ενεργοποιήθηκε ξανά το 112

Με τη δύση του ηλίου την Κυριακή οι εναέριες ρίψεις διακόπηκαν και η προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς πέρασε εξ ολοκλήρου στις επίγειες δυνάμεις.

Λίγο μετά τις 21.30 ενεργοποιήθηκε ξανά το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Πυροσβέστες, δασοκομάντος, εθελοντές και χειριστές μηχανημάτων παρέμειναν στο βουνό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, συνεχίζοντας τις προσπάθειες περιορισμού των εστιών και δημιουργίας καλύτερων συνθηκών για τις επιχειρήσεις της επόμενης ημέρας.

Το βασικό ζητούμενο πλέον είναι να αξιοποιηθεί η αισθητά βελτιωμένη εικόνα του μετώπου και, με τη βοήθεια των εναέριων μέσων, να αντιμετωπιστούν οριστικά οι εστίες που εξακολουθούν να καίνε. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.