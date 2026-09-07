Αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στην Κύμη Ευβοίας, όταν πυροσβεστικό όχημα ανετράπη στην περιοχή Μισόκαμπος, όπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής παρέμεναν για επιτήρηση μετά τη μεγάλη φωτιά που είχε εκδηλωθεί δύο ημέρες νωρίτερα. Στο όχημα επέβαιναν δύο εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους.

Οι δύο άνδρες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κύμης, προκειμένου να υποβληθούν προληπτικά στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το πυροσβεστικό όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Το όχημα βρισκόταν στον Μισόκαμπο στο πλαίσιο της επιτήρησης της περιοχής μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση. Για την κατάσβεσή της είχαν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 20ής ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα. Το μέτωπο τέθηκε στη συνέχεια υπό μερικό έλεγχο.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος.