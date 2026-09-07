Θλίψη στο πανελλήνιο αλλά και τις Ένοπλες Δυνάμεις προκάλεσε ο χαμός των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, στη συντριβή του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα.

Ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος σμηναγός Δημήτρης Πέτρου άφησαν πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά.

«Ο Γιάννης είναι ένας άγγελος. Ήταν λάτρης των αεροπλάνων και με αυτή τη λατρεία έφυγε. Ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός στην πόλη του Πύργου. Κοινωνικός. Μας έχει συγκλονίσει όλους ο χαμός του», ανέφερε κάτοικος της περιοχής, στην οποία ζούσε ο Ιωάννης Μπλέτσας.

Ανείπωτος είναι ο πόνος και στα Πράμαντα Τζουμέρκων για τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου.

«Θυμάμαι, το είχα σοκαριστεί. Δεν μου πήγε καθόλου χτες που άκουσα το όνομα», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Η τραγωδία στο Athens Flying Week

Η τραγωδία συνέβη κατά την πτήση επίδειξης που εκτελούσε το Phantom στο πλαίσιο της Athens Flying Week.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν τη συντριβή του αεροσκάφους.

«Ήταν αξιωματικός στο C-130 Γερμανός και σε κάποια φάση τον ακούω να μου λέει “f…, look, f…. Και κοιτάω και βλέπω τον καπνό. Είχε πέσει το αεροσκάφος, μας δίνανε αέρα και κλαίγανε. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό από συναδέλφους άλλης χώρας».

Έρευνες για τα αίτια της συντριβής

Αμέσως μετά τη συντριβή ξέσπασε πυρκαγιά στο εργοστάσιο, στην οροφή του οποίου έπεσε το μεγαλύτερο τμήμα του μαχητικού αεροπλάνου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή από τα θραύσματα.

Το σημείο της συντριβής του Phantom έχει αποκλειστεί εξωτερικά από την Ελληνική Αστυνομία σε ακτίνα 500 μέτρων. Παράλληλα, υπάρχει δεύτερος αποκλεισμός πιο μέσα από δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ η επιτροπή διερεύνησης προχωρά στην απαραίτητη συλλογή στοιχείων.

Δεκάδες κάμερες, φωτογραφικές μηχανές και κινητά έχουν καταγράψει την πτήση. Οι ερευνητές θα εξετάσουν καρέ καρέ την απογείωση, την απότομη απώλεια ύψους, την πορεία του αεροσκάφους μέχρι την πρόσκρουση, καθώς και τις συνομιλίες των χειριστών με τον πύργο ελέγχου.