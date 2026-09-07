Για όγδοη ημέρα καίει η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κόνιτσας, με την επιχείρηση κατάσβεσης να έχει ενισχυθεί σε όλα τα επίπεδα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε στις 31 Αυγούστου, πιθανότατα από κεραυνική δραστηριότητα.

Η πυρκαγιά αυτή δυσκολεύει ακόμη τους πυροσβέστες, διότι καίει σε συμπαγές δάσος, οι εστίες είναι σε απόκρημνα σημεία. Χθες από το πρώτο φως επιχειρούσαν 13 εναέρια μέσα, ενώ και σήμερα απογειώθηκαν.

Σε πολλά σημεία το νερό δεν μπορεί να φτάσει στο έδαφος, στις εστίες της πυρκαγιάς, διότι το πυκνό δάσος δεν το επιτρέπει.

Περισσότεροι από 150 πυροσβέστες επιχειρούν, καθώς και ομάδες δασοκομάντος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, ο οποίος μίλησε το πρωί στο Action24, «η πλευρά της φωτιάς που πλησιάζει προς την πόλη της Κόνιτσας αποτελεί το πίσω τμήμα της πυρκαγιάς και εμφανίζει μικρότερη ένταση».