Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες από σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι» λόγω των εργασιών που εκτελούνται για τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας.

Ειδικότερα, από σήμερα Δευτέρα 07/09 έως και την Πέμπτη 10/09 οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δ. Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:06,

από ΑΙΓΑΛΕΩ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:20,

από ΕΛΑΙΩΝΑ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:22,

από ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:25,

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ στις 21:27,

από Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:30,

από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:49,

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:51,

από ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:53,

από ΕΛΑΙΩΝΑ προς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στις 21:56.

Δρομολόγια προς/από Αεροδρόμιο: