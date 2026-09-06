Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται σήμερα, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, οι αρμόδιες αρχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς οι συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η Αττική συγκαταλέγεται στις περιοχές όπου ο κίνδυνος χαρακτηρίζεται υψηλός, ενώ αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται σε τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς και σε αρκετά νησιά. Οι κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν ενημερωθεί σχετικά, ώστε να παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να είναι σε θέση να κινητοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση εφόσον εκδηλωθεί κάποιο πύρινο μέτωπο.

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο

Σύμφωνα με τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Αττική, Εύβοια, Βοιωτία και Μαγνησία

Αργολίδα και Κορινθία

Αιτωλοακαρνανία

Άρτα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία

Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη και Κιλκίς

Καβάλα, Ροδόπη και Έβρο

Κρήτη

Νησιά του Ιονίου, του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου

Περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Λάρισας, των Ιωαννίνων, των Σερρών, της Αχαΐας και της Ηλείας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει προχωρήσει στην ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων κρατικών φορέων, αλλά και των Περιφερειών και των Δήμων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο. Στόχος είναι να υπάρχει η απαιτούμενη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς να πραγματοποιηθεί άμεση επέμβαση.

Ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες

Στο μεταξύ, έκκληση προς τους πολίτες απευθύνεται για αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα κατά την παραμονή και την πραγματοποίηση εργασιών στην ύπαιθρο. Οι δραστηριότητες που μπορούν, ακόμη και από αμέλεια, να οδηγήσουν στην πρόκληση πυρκαγιάς θα πρέπει να αποφεύγονται.

Μεταξύ των ενεργειών που μπορεί να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες περιλαμβάνονται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και άλλων υπολειμμάτων από εργασίες καθαρισμού, όπως επίσης η χρήση εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, μεταξύ άλλων τροχών και συσκευών συγκόλλησης.

Στις δραστηριότητες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή περιλαμβάνονται ακόμη η χρήση ψησταριών σε υπαίθριους χώρους, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν, παράλληλα, ότι όσο βρίσκεται σε ισχύ η αντιπυρική περίοδος, η καύση αγροτικών εκτάσεων δεν επιτρέπεται.

Σε περίπτωση που κάποιος εντοπίσει πυρκαγιά, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας στον αριθμό 199.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για οδηγίες σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται απέναντι στον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.