Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ 16χρονος που παρασύρθηκε το βράδυ του Σαββάτου από ΙΧ αυτοκίνητο ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στα Γλυκά Νερά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά γύρω στις 22:30 ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στην οδό Βυτίνας στην περιοχή των Γλυκών Νερών και παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 19χρονος.

Μετά το ατύχημα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο 16χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο ΚΑΤ με κατάγματα.

Προανάκαριση για το ατύχημα διεξάγει η τροχαία ενώ ο νεαρός οδηγός του αυτοκινήτου υπεβλήθη σε αλκοτέστ, τα αποτελέσματα του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την ΠΟΕΔΗΝ, περισσότεροι από 150 ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραυματισμούς από ηλεκτρικά πατίνια μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Για το 2025 αναφέρθηκαν 109 τροχαία περιστατικά με πατίνια, δύο από τα οποία ήταν θανατηφόρα, ενώ περίπου 400 παιδιά και έφηβοι χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη.