Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός της σύγκρουσης μιας μεγάλης θαλαμηγού με μικρή αλιευτική λέμβο στη θαλάσσια περιοχή των Ισθμίων, κοντά στον Κόλπο των Κεγχρεών.

Οι λιμενικές αρχές συγκεντρώνουν καταθέσεις και στοιχεία, εξετάζοντας πώς τα δύο σκάφη βρέθηκαν σε πορεία σύγκρουσης μέσα στη νύχτα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν η θαλαμηγός «Barents», μήκους περίπου 50 μέτρων και με σημαία Μάλτας, συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με μικρή λέμβο, στην οποία επέβαιναν δύο Έλληνες που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχαν βγει για ψάρεμα.

Στη θαλαμηγό βρίσκονταν έξι επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος. Αμέσως μετά τη σύγκρουση, το πλήρωμα του γιοτ κινητοποίησε το βοηθητικό σκάφος του και περισυνέλεξε τους δύο επιβαίνοντες της λέμβου από τη θάλασσα. Στη συνέχεια τους μετέφεραν στην ακτή, όπου τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Με κατάγματα ο δεύτερος ψαράς

Ο ένας άνδρας διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο δεύτερος μεταφέρθηκε τραυματισμένος και, κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες, νοσηλεύεται με κατάγματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ότι υπήρξε τραυματισμός μεταξύ των επιβατών ή των μελών του πληρώματος της θαλαμηγού.

Κρίσιμο ερώτημα της προανάκρισης είναι εάν η μικρή λέμβος έφερε και χρησιμοποιούσε τα προβλεπόμενα φώτα ναυσιπλοΐας. Πληροφορίες ελληνικών μέσων αναφέρουν ότι ενδέχεται να κινούνταν χωρίς αναμμένα φώτα, στοιχείο που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Παράλληλα, οι λιμενικοί εξετάζουν γιατί η λέμβος δεν έγινε εγκαίρως αντιληπτή από τη γέφυρα της θαλαμηγού και εάν τα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας και επιτήρησης του μεγάλου σκάφους είχαν καταγράψει την παρουσία της. Οι πορείες και οι ταχύτητες των δύο σκαφών, οι συνθήκες ορατότητας και οι ενέργειες που έγιναν λίγο πριν από τη σύγκρουση αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της έρευνας.

Συνελήφθη ο κυβερνήτης της θαλαμηγού

Με εισαγγελική εντολή συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ο Έλληνας κυβερνήτης της «Barents». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπεται να υποβληθεί σε αλκοτέστ, καθώς και σε αιματολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Η αρμόδια Λιμενική Αρχή συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις από το πλήρωμα και τους επιβάτες, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και να κατανεμηθούν τυχόν ευθύνες.