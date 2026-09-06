Βίντεο από δεκάδες διαφορετικές γωνίες, καταγεγραμμένες συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου και συντρίμμια διασκορπισμένα σε μεγάλη ακτίνα αποτελούν τα βασικά στοιχεία της έρευνας για το αεροπορικό δυστύχημα στην Τανάγρα, που κόστισε τη ζωή στους δύο έμπειρους χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας, τον σμηναγό (Ι) Δημήτρη Πέτρου και τον επισμηναγό (Ι) Ιωάννη Μπλέσια.

Η αρμόδια επιτροπή καλείται να ανασυνθέσει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τη μοιραία πτήση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημο συμπέρασμα για την αιτία της συντριβής.

Η μοιραία πτήση διήρκεσε ελάχιστα λεπτά

Το F-4E Phantom II της 338 Μοίρας «Άρης» της 117 Πτέρυγας Μάχης συμμετείχε στο πρόγραμμα του Athens Flying Week 2026, όταν στις 14:55 του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου κατέπεσε τρία ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, τα αίτια διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι δύο αξιωματικοί χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα έμπειροι, με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης ο καθένας και σημαντική εξοικείωση με τον συγκεκριμένο τύπο μαχητικού.

Η πτήση επίδειξης είχε αρχίσει μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα. Το Phantom εκτελούσε προγραμματισμένους ελιγμούς σε χαμηλό ύψος και μεγάλη ταχύτητα, ακολουθώντας το προκαθορισμένο πρόγραμμα της επίδειξης. Στα βίντεο διακρίνεται να πραγματοποιεί χαμηλή διέλευση με πλήρη μετάκαυση και στη συνέχεια να εισέρχεται σε δεξιά στροφή με μεγάλη κλίση. Κατά τη διάρκεια του ελιγμού εμφανίζει αυξημένο ρυθμό καθόδου, χάνει απότομα ύψος και καταλήγει στο έδαφος.

Καρέ καρέ το οπτικό υλικό

Πρώτη προτεραιότητα των εμπειρογνωμόνων είναι η λεπτομερής ανάλυση των βίντεο από τις κάμερες της διοργάνωσης, τα τηλεοπτικά συνεργεία και τα κινητά τηλέφωνα θεατών. Επειδή η συντριβή σημειώθηκε στη διάρκεια δημόσιας επίδειξης, υπάρχει υλικό από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες, το οποίο μπορεί να δώσει πληροφορίες για την ταχύτητα, την κλίση, το ύψος και τη συμπεριφορά του αεροσκάφους στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην καταγεγραμμένη επικοινωνία του πληρώματος με τον Πύργο Ελέγχου. Οι ερευνητές θα αναζητήσουν εάν οι χειριστές πρόλαβαν να αναφέρουν κάποια προειδοποιητική ένδειξη στο πιλοτήριο, τεχνικό πρόβλημα ή απώλεια ισχύος. Η απουσία αναφοράς, πάντως, δεν αποκλείει μια αιφνίδια βλάβη, καθώς όλα εξελίχθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο και σε πολύ χαμηλό ύψος.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Με βάση αποκλειστικά την πρώτη ανάγνωση του οπτικού υλικού, ειδικοί εκτιμούν ότι το Phantom ενδέχεται να παρουσίασε απώλεια ισχύος μετά τη δεξιά στροφή. Στο μικροσκόπιο αναμένεται να μπουν οι δύο κινητήρες, το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου και τα επιμέρους μηχανικά συστήματα, καθώς και το ενδεχόμενο να εκδηλώθηκε κάποιο αεροδυναμικό φαινόμενο κατά τον απαιτητικό ελιγμό.

Μεταξύ των υποθέσεων που έχουν διατυπωθεί βρίσκεται η ταυτόχρονη σβέση των κινητήρων, μια διαφορετική σοβαρή μηχανική αστοχία ή η αδυναμία ανάκτησης ύψους εξαιτίας της ταχύτητας, της κλίσης και της πολύ μικρής απόστασης από το έδαφος. Πρόκειται, ωστόσο, για σενάρια εργασίας και όχι για διαπιστωμένα αίτια. Ασφαλή απάντηση μπορεί να δώσει μόνο η ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης.

Δύσκολη η συλλογή των συντριμμιών

Κρίσιμο τμήμα της έρευνας αποτελεί η περισυλλογή και ταξινόμηση των συντριμμιών. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το αεροσκάφος προσέκρουσε αρχικά σε ξύλινη κολώνα χαμηλής τάσης και στη συνέχεια διαλύθηκε, με τα κομμάτια του να εκτινάσσονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 700 μέτρων. Τμήμα του Phantom κατέληξε μέσα σε εγκαταστάσεις εργοστασίου, ενώ από την πρόσκρουση εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή. Η μεγάλη διασπορά των ευρημάτων αναμένεται να κάνει περισσότερο σύνθετη και χρονοβόρα τη διαδικασία ανασύνθεσης του αεροσκάφους.

Εμπειρογνώμονες που ανέλυσαν τα διαθέσιμα πλάνα εκτίμησαν ότι οι χειριστές παρέμειναν έως το τέλος στο αεροσκάφος, ενδεχομένως προσπαθώντας να κατευθύνουν την πτώση μακριά από τους θεατές και κατοικημένα σημεία. Και αυτή η εκτίμηση, πάντως, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από την επίσημη έρευνα και τα δεδομένα της πτήσης.

Μετά την τραγωδία, το υπόλοιπο πρόγραμμα του Athens Flying Week ματαιώθηκε, ενώ με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.