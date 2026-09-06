Περισσότερο κορύφωση του καλοκαιριού παρά αρχές φθινοπώρου θα θυμίζει ο καιρός σήμερα, Κυριακή, με παρατεταμένη ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες που τοπικά θα αγγίξουν τους 38 βαθμούς Κελσίου και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις, ενώ περιορισμένη θα είναι κατά τόπους η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στους 38 βαθμούς Θεσσαλία και Αθήνα

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38 βαθμούς, αλλά και στην Αττική. Στο κέντρο της Αθήνας το ημερήσιο δελτίο προβλέπει θερμοκρασίες από 26 έως 38 βαθμούς, ενώ το αναλυτικό μετεώγραμμα του meteo.gr ανεβάζει πρόσκαιρα τη μέγιστη ακόμη και στους 39 βαθμούς.

Η τιμή αυτή θεωρείται εξαιρετικά υψηλή για την εποχή: τα ιστορικά στοιχεία του ίδιου σταθμού δίνουν μέση μέγιστη θερμοκρασία Σεπτεμβρίου περίπου 29 βαθμούς, γεγονός που σημαίνει ότι η σημερινή κορύφωση ενδέχεται να βρεθεί σχεδόν δέκα βαθμούς υψηλότερα.

Στην υπόλοιπη χώρα, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς στην υπόλοιπη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ιονίου, τους 36 στην Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο και τους 35 στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη.

Στις Κυκλάδες αναμένονται έως 34 βαθμοί, ενώ η σχετικά χαμηλότερη μέγιστη, έως 31 βαθμούς, προβλέπεται στα Δωδεκάνησα.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ορεινά

Σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Μόνο κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπεται να σχηματιστούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως πάνω από ορεινές περιοχές, χωρίς να αναμένονται σημαντικά φαινόμενα.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει αίθριος, με τη θερμοκρασία στο κέντρο να κυμαίνεται από 25 έως 37 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα έχουν ένταση 2 έως 4 μποφόρ και στα δυτικά του νομού θα φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι άνεμοι θα αποτελέσουν το δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας. Στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις.

Στο Νότιο Αιγαίο θα είναι δυτικοί έως βορειοδυτικοί, έντασης 4 έως 6 μποφόρ. Ηπιότερη θα είναι η εικόνα στο Ιόνιο, με βορειοδυτικούς ανέμους 2 έως 4 μποφόρ και έως 5 μποφόρ μετά το μεσημέρι στα βόρεια τμήματά του.