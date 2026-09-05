Τραγωδία σημειώθηκε στην Τανάγρα, όπου ένα F-4E Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας, πρόκειται για έναν Επισμηναγό (Ι) και έναν Σμηναγό (Ι), οι οποίοι υπηρετούσαν στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα.

Το μαχητικό αεροσκάφος της 338 Μοίρας κατέπεσε στις 14:55 το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, περίπου τρία ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης στην Τανάγρα.

Οι δύο πιλότοι τραυματίστηκαν θανάσιμα από την πτώση του αεροσκάφους.

Έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας

Τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του Phantom παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία, έχει ήδη συγκροτηθεί αρμόδια επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Η τραγωδία σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το Athens Flying Week, με το κοινό να παρακολουθεί τις αεροπορικές επιδείξεις.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα, στη μνήμη των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους.

Σε μήνυμά του, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των δύο στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας και έστειλε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους τους.

«Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας», ανέφερε ο υπουργός.

Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα… — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 5, 2026

«Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια», πρόσθεσε.