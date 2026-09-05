Την επίθεση τριών ακτιβιστριών της στη Σαντορίνη καταγγέλλει η διεθνής φιλοζωική οργάνωση PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που οι γυναίκες προετοίμαζαν δράση διαμαρτυρίας για τη χρήση γαϊδουριών και μουλαριών στη μεταφορά τουριστών.

Σύμφωνα με την καταγγελία της PETA, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, στις σκάλες των Καραβολάδων, τη γνωστή διαδρομή που συνδέει το παλιό λιμάνι με τα Φηρά και αποτελείται από περισσότερα από 500 σκαλοπάτια.

Η οργάνωση αναφέρει ότι οι τρεις ακτιβίστριες βιντεοσκοπούσαν τον χώρο και προετοίμαζαν την προγραμματισμένη διαμαρτυρία τους, όταν, σύμφωνα με την ίδια, ομάδα αγωγιατών προσπάθησε να σταματήσει την καταγραφή.

Όπως υποστηρίζει η PETA, οι άνδρες κατέστρεψαν τα πανό που είχαν μαζί τους οι γυναίκες, τις εξύβρισαν και στη συνέχεια άσκησαν σωματική βία εναντίον τους.

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η PETA

Η φιλοζωική οργάνωση δημοσίευσε παράλληλα βίντεο από το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι σε αυτό καταγράφονται στιγμές από την ένταση που σημειώθηκε στις σκάλες των Καραβολάδων.

Η PETA αναφέρει ότι οι ακτιβίστριες δέχθηκαν επίθεση ενώ ετοιμάζονταν να πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία για τις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται τα γαϊδούρια και τα μουλάρια για τη μεταφορά επισκεπτών στη Σαντορίνη.

Τι καταγγέλλει η PETA για την επίθεση

Σε ανακοίνωσή της, η PETA Germany υποστηρίζει ότι οι τρεις γυναίκες αρπάχτηκαν και σπρώχτηκαν στις σκάλες, ενώ αναφέρει ακόμη ότι πιέστηκαν πάνω σε τοίχο και ότι μία από τις ακτιβίστριες χτυπήθηκε στο πρόσωπο.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν καταγγελίες της οργάνωσης, η οποία δηλώνει ότι σκοπεύει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά των ατόμων που, όπως υποστηρίζει, επιτέθηκαν στις ακτιβίστριες.

Η PETA καλεί παράλληλα κατοίκους και τουρίστες που ενδέχεται να ήταν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού να επικοινωνήσουν με την οργάνωση.

Η διαμαρτυρία για τα γαϊδούρια και τα μουλάρια

Οι ακτιβίστριες είχαν συγκεντρωθεί στη Σαντορίνη προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη χρήση γαϊδουριών και μουλαριών ως μέσων μεταφοράς τουριστών στις απότομες σκάλες του νησιού.

Η PETA υποστηρίζει ότι τα ζώα καλούνται να μεταφέρουν επισκέπτες σε μια διαδρομή με περισσότερα από 500 σκαλοπάτια, συχνά κάτω από υψηλές θερμοκρασίες και για πολλές διαδρομές μέσα στην ημέρα.

Η οργάνωση υποστηρίζει ακόμη ότι έχει καταγράψει στο παρελθόν περιστατικά με ζώα που έφεραν τραυματισμούς ή εκδορές, τις οποίες αποδίδει στη χρήση ακατάλληλου ή φθαρμένου εξοπλισμού.

Παράλληλα, κάνει λόγο για περιπτώσεις στις οποίες, σύμφωνα με τις καταγγελίες της, δεν παρέχονται στα ζώα επαρκές νερό, σκιά ή κατάλληλος χώρος για ξεκούραση.

Η πρόταση για εξωσκελετούς αντί για ζώα

Στο πλαίσιο της δράσης της, η PETA υποστηρίζει ότι είχε σχεδιάσει να παρουσιάσει μια διαφορετική λύση για την ανάβαση των επισκεπτών στις σκάλες: τη χρήση εξωσκελετών.

Πρόκειται για φορητές ρομποτικές συσκευές που υποστηρίζουν την κίνηση των ποδιών και μπορούν να διευκολύνουν την ανάβαση.

Σύμφωνα με την PETA, αντίστοιχη τεχνολογία έχει δοκιμαστεί πιλοτικά στην Κίνα, μεταξύ άλλων στην περιοχή του Όρους Τάι, όπου οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιούν εξωσκελετούς για να διευκολύνονται στην ανάβαση μιας διαδρομής με χιλιάδες σκαλοπάτια.

Η οργάνωση αναφέρει ότι έχει προτείνει να χρηματοδοτήσει την αγορά τέτοιων συσκευών για τη Σαντορίνη, υπό την προϋπόθεση ότι θα σταματήσει η χρήση γαϊδουριών και μουλαριών για τις συγκεκριμένες διαδρομές.

Η PETA δηλώνει ότι θα καταθέσει μήνυση

Η PETA Germany αναφέρει ότι σκοπεύει να καταθέσει μήνυση για την επίθεση στις τρεις ακτιβίστριες.

Παράλληλα, καλεί όσους ήταν παρόντες στο περιστατικό και έχουν σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσουν με την οργάνωση.

Η αντιπαράθεση για τη χρήση γαϊδουριών και μουλαριών στη Σαντορίνη έχει απασχολήσει επανειλημμένα την PETA, η οποία από το 2018 έχει πραγματοποιήσει καταγγελίες και δράσεις σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των ζώων στο νησί.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι στόχος της είναι η αντικατάσταση της χρήσης ζώων για τη μεταφορά τουριστών με εναλλακτικές λύσεις που δεν θα επιβαρύνουν τα ίδια τα ζώα.