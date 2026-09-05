Δύο πυρκαγιές ξέσπασαν με διαφορά λίγων λεπτών στη Νότια Ηλεία και συγκεκριμένα στο Κάτω Σαμικό και το Αγρίδι.

Οι φωτιές ευτυχώς δεν έλαβαν διαστάσεις και για την ώρα δείχνουν να αντιμετωπίζονται από τα πρώτα λεπτά της επέμβασης της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τo ilialive, στην περιοχή του Κάτω Σαμικού η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:45.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων καθώς και η Περιφέρεια Ηλείας συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Αγρίδι, δίπλα στον δρόμο είναι μικρότερης έκτασης και αντιμετωπίζεται από επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

Φωτογραφίες από τη θέση Αγρίδι