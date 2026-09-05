Μεγάλες καταστροφές έχει υποστεί, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το πέτρινο κτίριο της κάβας «Δανιηλίδος», από τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε χώρο του οινοποιείου της Achaia Clauss.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, η φωτιά δεν προκάλεσε ζημιές στο κτίριο με τα ιστορικά κελάρια, ενώ ματαιώθηκε ο ιστορικός ανοιχτός τρύγος που γίνεται κάθε χρόνο, παρουσία πολιτών.

Πάντως, η αποτίμηση των ζημιών από τη φωτιά συνεχίζεται, προκειμένου να υπάρξει μία πλήρης καταγραφή των όσων χάθηκαν στις φλόγες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ανακριτικού κλιμακίου της Πυροσβεστικής, για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.