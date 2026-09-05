Με το κλασσικό… καυστικό του χιούμορ σχολιάζει ο Αρκάς τη σύγχρονη καθημερινότητα και τη μεταφορά των κοινωνικών αντιπαραθέσεων από την αυλή και τη γειτονιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο νέο του σκίτσο, δύο γυναίκες εμφανίζονται να διαπληκτίζονται έντονα, ενώ πίσω τους απλώνεται μια μπουγάδα. Το μήνυμα του σκίτσου είναι ξεκάθαρο: «Από την αυλή στα social: άλλαξε το μέσο, όχι το επίπεδο».

Με μια γνώριμη εικόνα από το παρελθόν, ο Αρκάς κάνει έναν παραλληλισμό με το σήμερα, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο οι καβγάδες, οι αντιπαραθέσεις και οι έντονες λογομαχίες έχουν μεταφερθεί πλέον στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Η μπουγάδα και η αυλή παραπέμπουν σε μια άλλη εποχή, ενώ τα social media αποτελούν το σύγχρονο «γήπεδο» των αντιπαραθέσεων. Το σκίτσο σατιρίζει έτσι όχι το μέσο, αλλά τη συμπεριφορά που συχνά παραμένει ίδια, παρά την αλλαγή της εποχής και της τεχνολογίας.