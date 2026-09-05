Παρά το γεγονός ότι το ημερολόγιο δείχνει πλέον φθινόπωρο, το σκηνικό του καιρού σήμερα, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα θυμίζει περισσότερο ημέρα του Αυγούστου.

Ο ήλιος θα παραμείνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής στις περισσότερες περιοχές, ενώ ο υδράργυρος θα ανέβει σε επίπεδα υψηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή.

Με βάση την πρόγνωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας αναμένονται αίθριες καιρικές συνθήκες. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν ορισμένες ορεινές περιοχές, όπου από το μεσημέρι έως και τις απογευματινές ώρες προβλέπεται να σχηματιστούν πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Παράλληλα, αυξημένες ποσότητες αφρικανικής σκόνης θα κάνουν την εμφάνισή τους στην ατμόσφαιρα πάνω από το Αιγαίο και την Κρήτη. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με μεγάλη ένταση, φτάνοντας κατά τόπους τα 6 έως 7 μποφόρ. Διαφορετική θα είναι η κατάσταση στο Ιόνιο, όπου αρχικά θα επικρατήσουν ανατολικοί άνεμοι έντασης 2 έως 4 μποφόρ, οι οποίοι μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, χωρίς αξιόλογη μεταβολή στην ισχύ τους.

Σε ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή τιμές θα διατηρηθεί η θερμοκρασία σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο θα κυμανθεί από 18 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλία οι μέγιστες τιμές αναμένεται να αγγίξουν τους 35 βαθμούς και στην Ήπειρο τους 34.

Στη βόρεια Ελλάδα το θερμόμετρο θα δείξει από 14 έως 31 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας, καθώς και στη Θράκη, η θερμοκρασία θα ξεκινήσει από τους 18 βαθμούς και θα φτάσει τοπικά έως τους 34.

Υψηλές τιμές προβλέπονται και στη νησιωτική Ελλάδα. Στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 35 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου τους 33, στην Κρήτη τους 32 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη, πάντως, δεν θα περιοριστεί στην περιφέρεια και στα νησιά, καθώς ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.