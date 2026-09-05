Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε κτίριο των εγκαταστάσεων της ιστορικής οινοποιίας Achaia Clauss, στην Πάτρα.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 05.00, ενώ κατά τη διάρκεια της φωτιάς ακούστηκαν εκρήξεις από το φλεγόμενο κτίριο, χωρίς να έχει διευκρινιστεί τι τις προκάλεσε. Σύμφωνα με το thebest.gr πυκνοί καπνοί υψώθηκαν πάνω από την περιοχή και έγιναν ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ, δήλωσε ότι η φωτιά έχει περιοριστεί σε τμήμα των εγκαταστάσεων με παραδοσιακή δομή και πολλές επιφάνειες από ξύλο

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Στην επιχείρηση συμμετέχουν 27 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο, με τη συνδρομή υδροφόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Βασική προτεραιότητα είναι η κατάσβεση της πυρκαγιάς και η αποτροπή της επέκτασής της στη γειτονική δασική έκταση.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Πατρέων, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες προκειμένου να υποστηρίξει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και να ενισχύσει την προσπάθεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τραυματισμούς, ενώ παραμένουν άγνωστα τόσο το μέγεθος των υλικών ζημιών όσο και τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς. Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί ποιο ακριβώς κτίριο έχει πληγεί και εάν κινδύνευσαν οι ιστορικές κάβες, τα παλαιά βαρέλια, το αρχείο ή οι επισκέψιμοι χώροι του συγκροτήματος.

Μετά την πλήρη κατάσβεση και την ασφαλή πρόσβαση στο εσωτερικό του κτιρίου αναμένεται αυτοψία, προκειμένου να εντοπιστεί η εστία και να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά.

#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στην Πάτρα. Κινητοποιήθηκαν 27 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2026

Το ιστορικό «κάστρο του κρασιού»

Η Achaia Clauss ιδρύθηκε το 1861 από τον Βαυαρό Γουσταύο Κλάους και θεωρείται το παλαιότερο εν ενεργεία οινοποιείο της Ελλάδας. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Μαυροδάφνη Πατρών και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα και οινοτουριστικά αξιοθέατα της Δυτικής Ελλάδας.

Το συγκρότημα είναι γνωστό για τα πετρόκτιστα κτίρια, τους καστρόπυργους, τα ιστορικά κελάρια και τα μεγάλα ξυλόγλυπτα βαρέλια του. Στους χώρους του διατηρείται επίσης πολύτιμο αρχειακό υλικό, με φωτογραφίες, έγγραφα, παλαιές ετικέτες και τεκμήρια από την ιστορία της ελληνικής οινοποιίας.