Στον εντοπισμό και την περισυλλογή περίπου 50 αλλοδαπών που βρίσκονταν σε λέμβο ανοιχτά της νότιας Κρήτης προχώρησε το Λιμενικό την Παρασκευή.

Το σκάφος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex στη θαλάσσια περιοχή περίπου 13,5 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στο σημείο έσπευσε ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο παρέλαβε τους περίπου 50 επιβαίνοντες και τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.