Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Κάσο, όταν μια 65χρονη Ελληνίδα επισκέπτρια έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο. Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 8:15 το βράδυ, αμέσως μετά την άφιξή της στο νησί, βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η άτυχη γυναίκα βρέθηκε στο νερό, με αποτέλεσμα η ίδια να εγκλωβιστεί και να βρει τραγικό θάνατο από πνιγμό. Οι αρχές διεξάγουν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου, Μιχάλης Ερωτόκριτος, η γυναίκα ήταν Ελληνίδα επισκέπτρια και είχε φτάσει μόλις στο νησί από την Κάρπαθο, όπου επρόκειτο να παραμείνει για δύο ημέρες μαζί με τον σύζυγό της.



Σύμφωνα με τον δήμαρχο, μετά την άφιξή της η 65χρονη είχε νοικιάσει αυτοκίνητο και κατευθυνόταν προς τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, στα οποία θα διέμενε, πριν σημειωθεί το τραγικό περιστατικό. Κάτω από συνθήκες που εξετάζονται, κατέληξε με το όχημά της στη θάλασσα.



Μόλις έγινε αντιληπτό ότι η γυναίκα βρισκόταν σε κίνδυνο, λιμενικοί και πολίτες έπεσαν στη θάλασσα προκειμένου να τη σώσουν. Παρά τις προσπάθειές τους, ωστόσο, δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή, ενώ ο σύζυγός της ανασύρθηκε ζωντανός.



Οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 65χρονη, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, συμφώνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



