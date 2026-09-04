Περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα νέους στην Ελλάδα έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat.

Συγκεκριμένα, το 2025 το 42,8% των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών στην Ελλάδα είχε κάποιο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 44,8%, ενώ στις χώρες της Ευρωζώνης έφτασε το 45,9%. Επομένως, η Ελλάδα βρίσκεται δύο ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η χώρα μας απέχει επίσης λίγο από τον στόχο που έχει θέσει η ΕΕ για το 2030. Σύμφωνα με αυτόν, τουλάχιστον το 45% των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τι περιλαμβάνει η τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τα στοιχεία δεν αφορούν όσους φοιτούν σήμερα σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά εκείνους που έχουν ήδη ολοκληρώσει τις σπουδές τους και έχουν αποκτήσει τίτλο.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνονται τα πανεπιστημιακά πτυχία, οι ανώτερες τεχνικές και επαγγελματικές σπουδές, τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά.

Τα δεδομένα προέρχονται από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πολύ περισσότερες οι γυναίκες με πτυχίο

Τα στοιχεία δείχνουν μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες στην Ελλάδα. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει το 50,9% των γυναικών ηλικίας 25 έως 34 ετών. Στους άνδρες της ίδιας ηλικίας, το ποσοστό είναι αισθητά χαμηλότερο και φτάνει το 35,4%.

Με απλά λόγια, περισσότερες από μία στις δύο νέες γυναίκες έχουν ολοκληρώσει ανώτερες σπουδές, ενώ στους άνδρες η αναλογία είναι περίπου ένας στους τρεις. Η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων φτάνει τις 15,5 ποσοστιαίες μονάδες και είναι μεγαλύτερη από εκείνη που καταγράφεται συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ΕΕ, πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει το 50,5% των γυναικών και το 39,3% των ανδρών.

Πού βρίσκεται η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κατάταξη

Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στη μέση της κατάταξης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ποσοστό της είναι ακριβώς ίδιο με εκείνο της Σλοβενίας, ενώ βρίσκεται κοντά στην Πορτογαλία, όπου το 42,5% των νέων έχει ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση, και στην Κροατία, όπου το ποσοστό είναι 42%. Λίγο υψηλότερα βρίσκεται η Αυστρία, με 43,7%.



Στην πρώτη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης βρίσκεται η Ιρλανδία. Εκεί, το 66,8% των πολιτών ηλικίας 25 έως 34 ετών έχει ολοκληρώσει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακολουθούν το Λουξεμβούργο με 65%, η Λιθουανία με 60,8% και η Κύπρος με 60%.

Υψηλά ποσοστά καταγράφουν επίσης η Γαλλία με 55,8%, η Σουηδία με 53,6%, καθώς και η Ισπανία και η Δανία με 52,5%.

Στις τελευταίες θέσεις βρίσκεται η Ρουμανία, όπου μόλις το 23% των νέων έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακολουθούν η Ιταλία με 31,1%, η Ουγγαρία με 32,6% και η Τσεχία με 36%.

Σημαντική πρόοδος στην Ευρώπη

Το μορφωτικό επίπεδο των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 20 χρόνια. Το 2005, μόλις το 27,2% των νέων ηλικίας 25 έως 34 ετών είχε ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέχρι το 2025, το ποσοστό είχε αυξηθεί στο 44,8%.

Η άνοδος αυτή δείχνει ότι η ΕΕ βρίσκεται κοντά στην επίτευξη του στόχου του 45% που έχει οριστεί για το 2030. Παραμένουν, ωστόσο, μεγάλες διαφορές όχι μόνο ανάμεσα στις χώρες, αλλά και ανάμεσα στις πόλεις και την επαρχία.

Στις ευρωπαϊκές πόλεις, το 55% των νέων έχει ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το ποσοστό πέφτει στο 38,4% στις μικρότερες πόλεις και τα προάστια και στο 32,9% στις αγροτικές περιοχές.

Το πτυχίο δεν αρκεί για την εύρεση εργασίας

Παρά το σχετικά υψηλό μορφωτικό επίπεδο των νέων Ελλήνων, η είσοδός τους στην αγορά εργασίας παραμένει δύσκολη.

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, το 2024 η ανεργία μεταξύ των πτυχιούχων ηλικίας 25 έως 34 ετών στην Ελλάδα έφτανε το 12,3%. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών του οργανισμού και ήταν περίπου 2,4 φορές μεγαλύτερο από τον μέσο όρο.

Η εικόνα είναι, επομένως, αντιφατική. Η Ελλάδα διαθέτει πολλούς νέους με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ιδιαίτερα μεταξύ των γυναικών, αλλά δυσκολεύεται να τους προσφέρει τις ανάλογες επαγγελματικές ευκαιρίες.