Μια συγκλονιστική πράξη αγάπης και αλληλεγγύης βρίσκεται σε εξέλιξη στα Χανιά. Η αθλήτρια Helen Galerakis αποφάσισε να πραγματοποιήσει τριάντα διαδοχικές αναβάσεις στην κορυφή Πάχνες των Λευκών Ορέων, προκειμένου να ενισχύσει το έργο του συλλόγου «Ορίζοντας». Αφορμή για το εγχείρημα αυτό αποτελεί ο προσωπικός αγώνας που δίνει με τον καρκίνο η αγαπημένη της φίλη, Έλενα.



Έχοντας βιώσει από κοντά τη σπουδαία προσφορά και την έμπρακτη συμπαράσταση που παρέχει ο σύλλογος «Ορίζοντας» στους ασθενείς και τις οικογένειές τους, η αθλήτρια μετατρέπει τη φυσική της δύναμη σε κύμα ελπίδας.

Η ανάβαση ξεκίνησε σήμερα το πρωί με την ανατολή του ηλίου και θα η Helen Galerakis θα καλύψει συνολικά περίπου 9.060 μέτρα θετικής υψομετρικής, 133 χλμ σε 72 ώρες, σε μια προσπάθεια που συνδέει την αντοχή και τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά και την αλληλεγγύη.

Η επιλογή των Παχνών, της υψηλότερης κορυφής των Λευκών Ορέων, προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στην προσπάθεια και αναδεικνύει παράλληλα τη φυσική αξία της περιοχής των Σφακίων. Η προσπάθεια της αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου.



«Η αλληλεγγύη, ο σεβασμός στον αγώνα του ανθρώπου και η ενσυναίσθηση, βρίσκουν για ακόμη μία φορά φιλοξενία στον τόπο των Σφακίων» δήλωσε ο δήμαρχος Σφακίων Ιωάννης Ζερβός, συμφώνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Ο Δήμος Σφακίων στηρίζει την προσπάθεια της Helen Galerakis, ευχόμενος παράλληλα κάθε δύναμη και θετικά αποτελέσματα στον αγώνα της φίλης της, Έλενας, με τον καρκίνο είπε και πρόσθεσε: «Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, είναι δεδομένη και η δημοτική αρχή των Σφακίων, όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, εργαζόμενοι, κάτοικοι, χαιρετίζουμε κάθε δράση κοινωνικής ευαισθητοποίησης και εθελοντισμού, κάθε πρωτοβουλία που μετατρέπει τον αθλητισμό σε πράξη κοινωνικής προσφοράς».



«Κάθε άνθρωπος που δίνει τον δικό του αγώνα ζωής για θέματα υγείας, κάθε ένας και κάθε μία που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο, είναι άξιοι σεβασμού και προστασίας από όλους μας. Από τις κοινωνίες, την τοπική Αυτοδιοίκηση, την επίσημη Πολιτεία», τόνισε ο κ. Ζερβός, ευχαριστώντας και επιβραβεύοντας τον «Ορίζοντα» αλλά και κάθε άλλη ομάδα στήριξης και αλληλεγγύης «που στο επίκεντρό τους έχουν τον άνθρωπο και τις αξίες που οφείλουμε να προτάσσουμε, όλες εκείνες που συνοδεύουν την κοινωνική μας ευθύνη».