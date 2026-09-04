Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει τον Μαραθώνα, με την κόρη της 90χρονης γυναίκας να παραδέχεται ότι έκρυψε τη σορό της μητέρας της και συνέχισε να εισπράττει τη σύνταξή της.

Μιλώντας στο Live News του MEGA, η γυναίκα περιέγραψε τι υποστηρίζει ότι συνέβη μετά τον θάνατο της ηλικιωμένης, ενώ αποκάλυψε πως αποφάσισε να μην δηλώσει τον θάνατό της, καθώς αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.

Η ίδια υποστήριξε ότι η 90χρονη δεν ήταν καλά στην υγεία της πριν από τον θάνατό της και ότι κάποια στιγμή είχε πέσει.

«Δεν ήταν καλά στα μυαλά της. Και κάπου έπεσε. Εγώ της έδινα να φάει, αλλά δεν μπορούσα συνέχεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε τι έκανε μετά τον θάνατο της μητέρας της, απάντησε:

«Την έθαψα».

«Με βοήθησε ένας εργάτης»

Η γυναίκα υποστήριξε ότι δεν θυμάται με ακρίβεια όλα όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα. Όταν ρωτήθηκε για τη μεταφορά της σορού, ανέφερε ότι τη βοήθησε ένας εργάτης.

– Θυμάστε τι έγινε εκείνη την ημέρα;

– Όχι ακριβώς.

– Ο γιος σας ήξερε;

– Ήξερε.

– Πού την είχατε βάλει, μπροστά ή πίσω;

– Μπροστά.

– Θυμάστε πώς τη μεταφέρατε; Ο γιος σας σας βοήθησε;

– Όχι.

– Ποιος σας βοήθησε;

– Ένας εργάτης. Αυτός που πάμε και ψωνίζουμε.

– Βράδυ ήταν;

– Όχι, νύχτα τέτοια ώρα.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί εξετάζονται πλέον από τις Αρχές, οι οποίες προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη μετά τον θάνατο της 90χρονης.

Παράλληλα, ερευνάται εάν υπήρχαν και άλλα πρόσωπα που γνώριζαν για την απόκρυψη της σορού ή είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτή.

Η σύνταξη των 1.000 ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα είπε η γυναίκα για τη σύνταξη της μητέρας της.

Όπως παραδέχτηκε, συνέχισε να εισπράττει τη σύνταξη μετά τον θάνατο της 90χρονης, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν είχε άλλη πηγή εισοδήματος και αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες.

– Πότε ήρθαν οι πρώτες οικονομικές δυσκολίες;

– Αρκετά νωρίς.

– Έχετε χρέη;

– Τώρα όχι. Είχα παλιά.

– Και πώς τα ξεχρεώσατε;

– Με δόσεις.

– Τη σύνταξη της μαμάς σας γιατί την θέλατε τόσο;

– Γιατί δεν είχα άλλη δουλειά. Σας λέω την αλήθεια.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι η μητέρα της λάμβανε περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα.

– Όταν η μαμά σας πέθανε πόσα έπαιρνε σε σύνταξη;

– 1.000.

– Μήπως ήταν παραπάνω;

– 1.000 πρέπει να ήταν.

– Και αποφασίσατε να μην τη δηλώσετε για να παίρνετε αυτά τα λεφτά. Ο γιος σας το ήξερε;

– Ναι.

– Η κόρη;

– Όχι.

Τι λένε τα παιδιά της

Την ίδια ώρα, διαφορετική εικόνα προκύπτει από όσα έχουν αναφέρει τα παιδιά της γυναίκας, γεγονός που δημιουργεί νέα ερωτήματα για το ποιοι γνώριζαν την πραγματική κατάσταση.

Ο γιος της φέρεται να υποστηρίζει ότι η μητέρα του τού είχε αναφέρει πως είχε «τακτοποιήσει» τη γιαγιά του, χωρίς ο ίδιος, όπως λέει, να γνωρίζει τι ακριβώς είχε συμβεί.

«Εμένα μου είχε πει ότι την τακτοποίησα και λοιπά. Εγώ ήμουν στον πατέρα μου στα Τρίκαλα, μαζί του. Δεν ξέρω τώρα. Αυτή μου είπε ότι την τακτοποίησα και λοιπά, μετά δεν ήξερα… Τι… Πού να ξέρω… Με όλα αυτά τώρα έπαθα σοκ. Κάτι είχα ψυλλιαστεί… Έπαιρνε κάποια χρήματα», ανέφερε.

Παράλληλα, σύμφωνα με άλλη μαρτυρία που έχει δει το φως της δημοσιότητας, στην εγγονή της 90χρονης φέρεται να έλεγαν ότι η γιαγιά της βρισκόταν σε γηροκομείο στην Πεντέλη. Ωστόσο, από την έρευνα προέκυψε ότι το συγκεκριμένο γηροκομείο δεν υπήρχε.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση στον Μαραθώνα, αναζητώντας απαντήσεις για τις συνθήκες και τον χρόνο θανάτου της 90χρονης, τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε και κρύφτηκε η σορός της, αλλά και για το ποια πρόσωπα γνώριζαν τι είχε συμβεί.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης η χρονική διάρκεια κατά την οποία φέρεται να συνεχιζόταν η είσπραξη της σύνταξης της ηλικιωμένης μετά τον θάνατό της.