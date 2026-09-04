Νέα εστία έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προκαλεί η επέκταση του φράχτη στον Έβρο, καθώς η Άγκυρα φέρεται να έχει υποβάλει επίσημη διαμαρτυρία προς την Αθήνα, αμφισβητώντας τη χωροθέτηση της κατασκευής σε συγκεκριμένα σημεία της συνοριακής γραμμής.

Η τουρκική πλευρά εξέφρασε αντιρρήσεις για επτά σημεία στον κεντρικό Έβρο, συνολικού μήκους περίπου πέντε χιλιομέτρων, υποστηρίζοντας ότι τμήματα στα οποία προχωρά η κατασκευή βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος.

Η ελληνική θέση είναι διαφορετική, καθώς οι ελληνικές αποτυπώσεις καταγράφουν τις συγκεκριμένες περιοχές ως τμήμα της ελληνικής επικράτειας.

Η κοίτη του ποταμού Έβρου και η διαφορά στη χάραξη

Η διαφωνία συνδέεται με τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί διαχρονικά στην κοίτη του ποταμού Έβρου, ο οποίος αποτελεί τη φυσική οριογραμμή μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Στα συγκεκριμένα σημεία δεν είχε προχωρήσει αρχικά η μόνιμη κατασκευή του φράχτη, καθώς παρέμενε ανοιχτό το ζήτημα της ακριβούς αποτύπωσης της συνοριακής γραμμής.

Ο φράχτης στον κεντρικό Έβρο, συνολικού μήκους περίπου 35 χιλιομέτρων, είχε ξεκινήσει να κατασκευάζεται το 2023 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2025, ωστόσο τα επίμαχα σημεία παρέμεναν εκτός του βασικού έργου λόγω της τεχνικής εκκρεμότητας.

Οι ελληνικές αρχές είχαν εξετάσει ακόμη και την προσωρινή τοποθέτηση ενός μετακινούμενου τεχνητού εμποδίου, ώστε να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής σε περίπτωση διαφορετικής συμφωνίας για τη συνοριακή γραμμή.

Η νέα ψηφιακή αποτύπωση της οριογραμμής

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται να έχει διαδραματίσει και η διαδικασία ψηφιακής αποτύπωσης των ελληνοτουρκικών συνόρων που πραγματοποιήθηκε από τις ελληνικές αρχές το 2024.

Μέχρι τότε, οι διαθέσιμοι χάρτες βασίζονταν στις αναλογικές αποτυπώσεις του 1926, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αποκλίσεις σε ορισμένα σημεία λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει στη μορφολογία της περιοχής.

Η νέα ψηφιακή απεικόνιση ανέδειξε τις διαφορές ανάμεσα στα παλαιότερα δεδομένα και τη σημερινή πραγματικότητα στο έδαφος, δημιουργώντας την ανάγκη για τεχνική συζήτηση μεταξύ των δύο χωρών.

Η Αθήνα προχωρά στην κατασκευή – Αντίδραση από την Άγκυρα

Παρά την εκκρεμότητα, η ελληνική πλευρά αποφάσισε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του φράχτη και στα συγκεκριμένα σημεία, ακολουθώντας τη χάραξη που αποτυπώνεται στους ελληνικούς χάρτες.

Η κατασκευή πλέον γίνεται με μόνιμη υποδομή και πασσαλόμπηξη, καθώς η αρχική σκέψη για ένα προσωρινό και μετακινούμενο εμπόδιο εγκαταλείφθηκε.

Η επιλογή αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Τουρκίας, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προχώρησε σε ρηματική διακοίνωση μέσω του μηχανισμού επαφής Ελλάδας, Τουρκίας και Βουλγαρίας στον συνοριακό σταθμό του Καπιτάν Αντρέεβο.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη σε γνώση της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Εξωτερικών.