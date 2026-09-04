Σε εφιάλτη για χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους εξελίσσεται η αναζήτηση φοιτητικής στέγης, με το κόστος σπουδών και τα ενοίκια να εκτοξεύονται σε επίπεδα ρεκόρ.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η Εκτελεστική Γραμματεία του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ), εκπρόσωποι των φοιτητών περιέγραψαν με δραματικούς τόνους την κατάσταση.

Ασημίνα Γιαννείου: «Δεκαεπτά φοιτητούπολεις δεν έχουν ούτε μία εστία»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, η πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου του Παιδαγωγικού Τμήματος του ΕΚΠΑ και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΜΑΣ, Ασημίνα Γιαννείου, τόνισε:

«Το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών πήρε την πρωτοβουλία να διοργανώσει συνέντευξη Τύπου για το οξυμένο ζήτημα της φοιτητικής στέγης, το οποίο φέτος είναι πιο κρίσιμο από ποτέ. Οι οικογένειες και οι ίδιοι οι φοιτητές έρχονται αντιμέτωποι με τα πανάκριβα ενοίκια σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, τα οποία σημειώνουν αυξήσεις ρεκόρ από χρονιά σε χρονιά. Οι επιλογές είναι είτε τα δυσβάσταχτα ενοίκια είτε οι φοιτητικές εστίες, οι οποίες καλύπτουν ένα ελάχιστο ποσοστό των αναγκών, είναι κακοσυντηρημένες και παρουσιάζουν τεράστιες ελλείψεις στις υποδομές τους. Σε όλη τη χώρα οι εστίες είναι ελάχιστες, με 17 φοιτητούπολεις να μην διαθέτουν καμία απολύτως φοιτητική εστία. Ταυτόχρονα, για όσους καταφέρνουν να νοικιάσουν, το στεγαστικό επίδομα αναλογεί μόλις σε 166 ευρώ τον μήνα, ποσό που δεν καλύπτει παρά ελάχιστες ανάγκες».

Ηρακλής Ζώης: «Τριτοκοσμικές συνθήκες και εστίες με 30 χρόνια καθυστέρηση»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Οικότροφων της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών και φοιτητής Πληροφορικής στην ΑΣΟΕΕ, Ηρακλής Ζώης, σημείωσε:

«Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε μείνει με μόλις δύο φοιτητικές εστίες για όλα τα ιδρύματα. Οι συνθήκες είναι τριτοκοσμικές σε πολλές περιπτώσεις, καθώς υπάρχει τεράστια έλλειψη σε εξοπλισμό, από στρώματα και πλυντήρια μέχρι καρέκλες και γραφεία. Υπάρχει έλλειψη συντήρησης, πυρασφάλειας και αντισεισμικών έργων, που θέτουν ακόμα και τις ζωές μας σε κίνδυνο. Μόλις το 3% των φοιτητών έχει πρόσβαση σε φοιτητική στέγη, ενώ υπάρχει το οξύμωρο να μένουν κενά δωμάτια στις ελάχιστες εστίες λόγω των εισοδηματικών κριτηρίων. Τα μέτρα της κυβέρνησης καθυστερούν χαρακτηριστικά, όπως η ανακαίνιση της εστίας του Παντείου που εκκρεμεί εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Παρά τη ροδινή εικόνα που επιχειρείται να παρουσιαστεί, οι εστίες λειτουργούν με απαράδεκτες συνθήκες».

Εκτόξευση 75% στα ενοίκια και οικονομικό αδιέξοδο

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της αγοράς ακινήτων. Όπως δήλωσε προ ημερών στο Orange Press Agency ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, Θέμης Μπάκας, από το 2017 έως σήμερα καταγράφεται αύξηση-σοκ έως και 75% στις ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών ακινήτων. Στην Αθήνα, 7 στα 10 διαμερίσματα έως 50 τ.μ. νοικιάζονται πάνω από 500 ευρώ, ενώ σε περιοχές όπως η Πλατεία Βικτωρίας οι τιμές διπλασιάστηκαν από το 2019, φτάνοντας τα 680 ευρώ. Στου Ζωγράφου, ένα επιπλωμένο διαμέρισμα 35 τ.μ. αγγίζει ακόμα και τα 750 ευρώ.

«Πλάφον στα ενοίκια και 500 ευρώ επίδομα»

Στο διεκδικητικό πλαίσιο που παρουσίασε το ΜΑΣ περιλαμβάνονται άμεσα μέτρα ανακούφισης, όπως η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος στα 500 ευρώ τον μήνα με διεύρυνση των δικαιούχων, η επιβολή πλαφόν στα ενοίκια και την ενέργεια, καθώς και η δωρεάν σίτιση και μετακίνηση.

Παράλληλα, στη συνέντευξη Τύπου αναδείχθηκαν οι τριτοκοσμικές, όπως τις χαρακτήρισαν, συνθήκες που επικρατούν στις εστίες ανά τη χώρα.

Χαρακτηριστικά, όπως αναφέρθηκε, στο ΕΚΠΑ καταγράφεται έλλειψη πόσιμου νερού και διατίθενται μόλις 5 πλυντήρια για 600 οικότροφους, στην ΑΣΠΑΙΤΕ σημειώνονται καταρρεύσεις ψευδοροφών στα μπάνια, ενώ στο Ηράκλειο και την Πάτρα επιβάλλονται «χαράτσια» από 120 έως 200 ευρώ για την παραλαβή κλειδιών ή τη διαμονή. Την ίδια στιγμή, στο ΑΠΘ υπάρχουν πάνω από 150 ακατάλληλα δωμάτια, συνεχείς βλάβες στα ασανσέρ και παντελής έλλειψη πλυντηρίων.