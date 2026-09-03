Έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, με την ισχυρή βροχόπτωση να δημιουργεί προβλήματα σε αρκετά σημεία της πόλης.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 15 κλήσεις για παρεμβάσεις, κυρίως για πτώσεις και κοπές δέντρων αλλά και για αντλήσεις νερού. Περιστατικά καταγράφηκαν μεταξύ άλλων σε Αμπελόκηπους, Κορδελιό και Εύοσμο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμεναν σε ετοιμότητα καθώς η κακοκαιρία συνεχιζόταν.

Παρά την ένταση της καταιγίδας, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές δυσκολίες στην κυκλοφορία. Η μεγάλη ποσότητα νερού, ωστόσο, προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους, για δεύτερο διαδοχικό βράδυ, καθώς ισχυρή καταιγίδα είχε πλήξει τη Θεσσαλονίκη και το βράδυ της Τετάρτης.