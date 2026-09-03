Τραγικός ήταν ο επίλογος στην αναζήτηση του 71χρονου σέρφερ Νίκου Χαλκιαδάκη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί πριν από λίγες ημέρες στη θαλάσσια περιοχή της Αμμουδάρας Λασιθίου.

Η σορός που εντοπίστηκε να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή των Γουβών ταυτοποιήθηκε από τους συγγενείς του και ανήκει στον άτυχο άνδρα, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς του.

Η εξαφάνιση που κινητοποίησε τις Αρχές

Ο 71χρονος είχε μεταβεί μόνος του στην παραλία της Αμμουδάρας, όπως συνήθιζε, για να ασχοληθεί με το αγαπημένο του άθλημα, το windsurfing.

Άφησε το όχημά του στην περιοχή και μπήκε στη θάλασσα με την ιστιοσανίδα του, όμως στη συνέχεια δεν έδωσε σημεία ζωής.

Η ανησυχία κορυφώθηκε όταν οι δικοί του άνθρωποι ενημέρωσαν τις Αρχές και ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης από το Λιμενικό, με τη συμμετοχή σκαφών, εναέριων μέσων και εθελοντών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών είχε εντοπιστεί η ιστιοσανίδα του, ενώ το αυτοκίνητό του παρέμενε σταθμευμένο στην Αμμουδάρα.

Η σορός βρέθηκε στις Γούβες

Το απόγευμα της Πέμπτης, λουόμενοι εντόπισαν τη σορό στη θαλάσσια περιοχή των Γουβών και ενημέρωσαν το Λιμενικό.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου ακολούθησε η διαδικασία αναγνώρισης από τους συγγενείς του 71χρονου.

Ένας άνθρωπος με αγάπη για τη θάλασσα και τη φύση

Ο Νίκος Χαλκιαδάκης ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, όχι μόνο για την επαγγελματική του δραστηριότητα αλλά και για την αγάπη του για τα αθλήματα στη φύση.

Εκτός από το windsurfing, ασχολούνταν με την αναρρίχηση και την ορειβασία, δραστηριότητες που χαρακτήριζαν τον τρόπο ζωής του.

Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους ανθρώπους που τον γνώριζαν, με πολλούς να μιλούν για έναν δραστήριο άνθρωπο που παρέμενε ενεργός και γεμάτος πάθος για τη θάλασσα.

Τέλος στην αγωνία μιας ολόκληρης περιοχής

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην Κρήτη, καθώς για ημέρες κάτοικοι και εθελοντές παρακολουθούσαν με αγωνία τις προσπάθειες εντοπισμού του.

Η επιχείρηση έρευνας, που είχε απλωθεί από την Αμμουδάρα έως τη θαλάσσια περιοχή της Ντίας, ολοκληρώθηκε με τον πλέον δυσάρεστο τρόπο, αφήνοντας πίσω της ένα βαρύ πένθος για την οικογένεια και τους ανθρώπους που τον γνώριζαν.