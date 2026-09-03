Τους τελευταίους μήνες δεν έχουν τέλος οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, όμως τον Αύγουστο ο ρυθμός ήταν τέτοιος, που είναι σαν να «μετακόμισε» μια κωμόπολη από την Αφρική στο νησί.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Οι αφίξεις δεκάδων ανθρώπων σχεδόν καθημερινά, με βάρκες και φουσκωτά σκάφη, από την Γαύδο μέχρι την Ιεράπετρα, καταγράφονται από το Λιμενικό και δημοσιοποιούνται από τα Μέσα Ενημέρωσης με τέτοιους ρυθμούς που «κινδυνεύει” πλέον να μην αποτελούν «είδηση».

Το μέγεθος του προβλήματος με το μεταναστευτικό κύμα στην Κρήτη ίσως να «χάνεται» με την καθημερινή καταγραφή, αλλά η συνολική αναδεικνύει την πραγματική του διάσταση.

Επιλέξαμε για μια συνολική καταγραφή, τον μήνα που πέρασε, τον Αύγουστο του 2026, ο κατεξοχήν «τουριστικός» μήνας του καλοκαιριού κατά τον οποίο το μέγεθος του μεταναστευτικού κύματος «χάνεται» στις ροές των εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών.

Σύμφωνα με τις σχεδόν καθημερινές ανακοινώσεις του Λιμενικού Σώματος με το καθιερωμένο τίτλο «εντοπισμός και διάσωση» τον Αύγουστο του 2026 υπήρξαν 64 συμβάντα με συνολικά 3.043 μετανάστες.

Αξιοσημείωτο είναι πως οι 2.023 εντοπίστηκαν εν πλω σε σκάφη στις περιοχές του νότιου κρητικού πελάγους, ενώ οι 1.020 βρέθηκαν ενώ είχαν ήδη φτάσει σε παραλίες.

Επίσης η καταγραφή συγκεκριμένων ημερομηνιών κατά τις οποίες τα περιστατικά ήταν πάρα πολλά σε μια ημέρα, δείχνει πως οι σύγχρονοι «δουλέμποροι» κυρίως από τις ακτές της Λιβύης, διώχνουν μαζικά τα σκάφη που είναι έτοιμα, όταν ευνοούν οι καιρικές συνθήκες στην Μεσόγειο.

Κορύφωση σημειώθηκε το διήμερο Τρίτης 25 και Τετάρτης 26 Αυγούστου όταν κατεγράφησαν από το Λιμενικό 14 περιστατικά με 782 μετανάστες, αλλά ανάλογη έξαρση υπήρξε και το διήμερο 12 και 13 Αυγούστου, με 597 μετανάστες σε 11 περιστατικά, όπως και στο διήμερο 20 και 21 Αυγούστου με 569 μετανάστες σε 13 περιστατικά.

Η αναλυτική καταγραφή του Αυγούστου

2/8 – 39 άτομα στην θάλασσα νότια Καλών Λιμένων

3/8 – 91 άτομα

(44 σε παραλία δ. Γόρτυνας, 9 στην θάλασσα νότια Γαύδου, 33 στην θάλασσα νότια Αγ. Γαλήνης, 5 στην θάλασσα νότια Καλών Λιμένων)

4/8 – 127 άτομα

(50 στην θάλασσα νότια Ιεράπετρας, 44 στην παραλία νήσου Χρυσή, 33 στην θάλασσα νότια Γαύδου)

5/8 – 224 άτομα

(45 στην θάλασσα νότια Ιεράπετρας, 42 σε παραλία δ. Ιεράπετρας, 56 στην θάλασσα νότια Καλών Λιμένων, 34 σε παραλία δ. Γαύδου, 47 σε παραλία δ. Ιεράπετρας)

6/8 – 98 άτομα

(40 στην θάλασσα νότια Ιεράπετρας, 58 σε παραλία δ. Μινώα Πεδιάδας)

7/8 – 57 άτομα σε παραλία δ. Γόρτυνας

9/8 – 26 άτομα στην θάλασσα νότια Γαύδου

11/8 – 49 άτομα στην θάλασσα νότια Καλών Λιμένων

12/8 – 328 άτομα

(32 νότια Καλών Λιμένων, 66 νότια Καλών Λιμένων, 61 σε παραλία δ. Γαύδου, 30 νότια Αγ. Γαλήνης, 48 νότια Καλών Λιμένων, 42 νότια Καλών Λιμένων, 49 σε παραλία δ. Φαιστού)

13/8 – 269 άτομα

(56 νότια Αγ. Γαλήνης, 115 νότια Καλών Λιμένων, 50 νότια Αγ. Γαλήνης, 48 νότια Γαύδου)

14/8 – 200 άτομα

(58 σε παραλία δ. Σητείας, 86 νότια Ιεράπετρας, 56 νότια Αγ. Γαλήνης)

19/8 – 80 άτομα

(46 νότια Γαύδου, 34 νότια Γαύδου)

20/8 – 186 άτομα

(49 νότια Καλών Λιμένων, 39 παραλία δ. Γόρτυνας, 55 παραλία δ. Σητείας, 43 νότια Γαύδου)

21/8 – 383 άτομα

(49 νότια Γαύδου, 51 παραλία δ. Καντάνου Σελίνου, 44 νότια Καλών Λιμένων, 33 παραλία δ. Βιάννου, 43 παραλία νήσου Χρυσή, 55 παραλία δ. Ιεράπετρας, 44 νότια Καλών Λιμένων, 31 παραλία δ. Βιάννου, 33 νότια Γαύδου)

25/8 – 284 άτομα

(79 νότια Καλών Λιμένων, 45 νότια Καλών Λιμένων, 52 νότια Ιεράπετρας, 61 νότια Ιεράπετρας, 47 παραλία δ. Γαύδου)

26/8 – 498 άτομα

(71 νότια Καλών Λιμένων, 67 νότια Καλών Λιμένων, 39 νότια Καλών Λιμένων, 76 νότια Ιεράπετρας, 57 παραλία δ. Ιεράπετρας, 38 παραλία δ. Βιάννου, 42 νότια Καλών Λιμένων, 70 νότια Τσούτσουρα, 38 παραλία δ. Ιεράπετρας)

27/8 – 32 άτομα στην θάλασσα νότια Ιεράπετρας

31/8 – 72 άτομα

(39 σε παραλία δ. Γόρτυνας, 33 στην θάλασσα νότια Γαύδου)