Τη δική της εκδοχή για όσα έχουν ειπωθεί σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης της πολύτεκνης οικογένειας που αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Φουρνά Ευρυτανίας έδωσε η δασκάλα του χωριού, Παναγιώτα Διαμαντή, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει τι πραγματικά συνέβη με την κατοικία στην οποία είχε εγκατασταθεί η οικογένεια.

Με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Διαμαντή απάντησε στις αναφορές περί «αρουραίων και ποντικιών», υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες περιγραφές αφορούσαν την κατάσταση του ακινήτου πριν από τις εργασίες ανακαίνισης και όχι την περίοδο κατά την οποία διέμενε εκεί η οικογένεια.

Όπως ανέφερε, ο Στέφανος και η Βασιλική αρχικά εγκαταστάθηκαν σε κατοικία της Φουρνάς, το ενοίκιο της οποίας καλυπτόταν μέσω του προγράμματος «Νέα Ζωή στο Χωριό», προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην περιοχή.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη δασκάλα, η οικογένεια αναζήτησε μεγαλύτερο σπίτι και επέλεξε μια διπλοκατοικία τεσσάρων δωματίων, με σοφίτα και τζάκι, η οποία παρέμενε κλειστή για περίπου δύο με δυόμισι δεκαετίες.

Μετά από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, συμφωνήθηκε η παραχώρηση του ακινήτου χωρίς ενοίκιο, με την προϋπόθεση ότι θα γίνονταν οι απαραίτητες εργασίες ανακαίνισης.

«Οι αναφορές για αρουραίους και ποντίκια αφορούσαν την παλιά κατάσταση του σπιτιού»

Η Παναγιώτα Διαμαντή χαρακτήρισε «γελοιότητες» τις αναφορές ότι η οικογένεια ζούσε σε σπίτι με αρουραίους και ποντίκια, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη αναφορά προήλθε από τον τεχνίτη που ανέλαβε τις εργασίες και αφορούσε την εικόνα που είχε το ακίνητο μετά από πολλά χρόνια εγκατάλειψης.

Όπως υποστήριξε, πριν εγκατασταθεί η οικογένεια είχαν ξεκινήσει παρεμβάσεις καθαρισμού και ανακαίνισης, με στόχο το σπίτι να καταστεί κατάλληλο για κατοίκηση.

Παράλληλα, η δασκάλα του χωριού θέλησε να διευκρινίσει και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση νέων οικογενειών στη Φουρνά, καθώς, όπως είπε, έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι όλες οι οικογένειες μετακινήθηκαν αποκλειστικά μέσω του προγράμματος «Νέα Ζωή στο Χωριό».

Όπως ανέφερε, ορισμένες οικογένειες πράγματι εγκαταστάθηκαν μέσω του προγράμματος και έλαβαν αρχική υποστήριξη, όμως υπήρξαν και άλλες που επέλεξαν να επιστρέψουν ή να εγκατασταθούν στο χωριό με δικά τους μέσα, χωρίς οικονομική ενίσχυση.

«Η αναγέννηση ενός χωριού δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε ένα πρόγραμμα ή σε οικονομικά κίνητρα. Χρειάζεται ανθρώπους που επιλέγουν να μείνουν, οικογένειες που εργάζονται, μεγαλώνουν εδώ τα παιδιά τους, κρατούν ζωντανά τα σχολεία και στηρίζουν καθημερινά την τοπική κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Στη Φουρνά ζουν σήμερα πέντε οικογένειες με παιδιά»

Στην ανάρτησή της, η Παναγιώτα Διαμαντή σημείωσε ότι σήμερα στη Φουρνά ζουν πέντε οικογένειες με παιδιά, ανάμεσά τους και η οικογένεια της αδελφής της Βασιλικής.

Όπως ανέφερε, κάποιες από αυτές ήρθαν μέσω του προγράμματος «Νέα Ζωή στο Χωριό» και υποστηρίχθηκαν για τους πρώτους μήνες μέχρι να οργανώσουν τη νέα τους ζωή, ενώ άλλες επέλεξαν να μετακινηθούν ανεξάρτητα.

«Υπάρχουν όμως και δύο ακόμη οικογένειες που δεν ήρθαν μέσω του προγράμματός μας και δεν έχουν λάβει καμία σχετική επιδότηση. Είναι άνθρωποι που, ενώ είχαν δημιουργήσει τη ζωή τους αλλού, πήραν μόνοι τους την απόφαση να επιστρέψουν στον τόπο τους μαζί με τα παιδιά τους», ανέφερε.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η προσπάθεια αναζωογόνησης της Φουρνάς δεν εξαρτάται μόνο από οικονομικά κίνητρα, αλλά κυρίως από ανθρώπους που επιλέγουν να επενδύσουν ξανά στη ζωή του χωριού.

«Αυτό έχει τεράστια σημασία, γιατί η αναγέννηση ενός χωριού χρειάζεται ανθρώπους που επιλέγουν να μείνουν», σημείωσε.

Η παρέμβασή της έγινε, όπως εξήγησε, προκειμένου να παρουσιαστούν «τα πραγματικά δεδομένα», καθώς θεωρεί ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν μεταδοθεί πληροφορίες που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα.