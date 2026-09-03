Σοβαρές διαστάσεις έχει πάρει υπόθεση στην Πρέβεζα, όπου τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 13, 8 και 7 ετών, μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή στο Νοσοκομείο Πρέβεζας, καθώς εξετάζονται καταγγελίες για παραμέληση και υποσιτισμό σύμφωνα με το Live News στο Mega.

Τα δύο αγόρια, 13 και 7 ετών, και το 8χρονο κορίτσι, από τον Δήμο Ζηρού, φιλοξενούνται από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τα παιδιά εντοπίστηκαν μόνα τους στο σπίτι, έπειτα από καταγγελία του θείου τους σε βάρος του πατέρα τους για παραμέληση.

Ο πατέρας είχε αναλάβει τη φροντίδα των τριών παιδιών μετά την αποχώρηση της μητέρας από την οικογένεια, περίπου πέντε μήνες νωρίτερα.

Μιχάλης Γιαννάκος: «Άλλη μια περίπτωση παρκαρίσματος παιδιών σε δημόσιο νοσοκομείο»

Για την υπόθεση μίλησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος έθεσε ζήτημα σχετικά με την προστασία των παιδιών και τις δυνατότητες των νοσοκομείων να αναλάβουν τέτοιες περιπτώσεις.

«Άλλη μια περίπτωση παρκαρίσματος παιδιών σε δημόσιο νοσοκομείο. Έξω τριγυρνάει ο πατέρας, ο οποίος απειλεί ότι θα απαγάγει τα παιδιά. Όμως αν πάρει τα παιδιά από εκεί ξέρετε, η δίωξη, η δικογραφία δε θα σχηματιστεί εναντίον των ντουβαριών των νοσοκομείων, εναντίον του προσωπικού θα σχηματιστεί. Έτσι συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, έχουν ακουστεί πολλές φορές απόψεις ότι φταίει το νοσοκομείο που έφυγαν πχ τα παιδιά της Κυψέλης τρεις φορές από το νοσοκομείο. Μπορούμε εμείς να φυλάμε 50 παιδιά στο Παίδων Αγίας Σοφίας, οι νοσηλευτές, οι γιατροί;», είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

Από την πλευρά του, ο πατέρας αρνείται τις καταγγελίες περί παραμέλησης και υποστηρίζει ότι εργαζόταν για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τα παιδιά του.

Στο μικροσκόπιο και καταγγελίες για βία

Παράλληλα με την υπόθεση της παραμέλησης, οι Αρχές εξετάζουν και καταγγελίες που αφορούν περιστατικά άσκησης βίας από τον πατέρα σε βάρος της μητέρας κατά το παρελθόν.

Την ίδια ώρα, αναζητείται κατάλληλη προνοιακή δομή στην οποία θα μπορούν να φιλοξενηθούν τα τρία ανήλικα παιδιά, έως ότου αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της υπόθεσης και αποφασιστεί από τις αρμόδιες Αρχές ποια θα είναι η επόμενη μέρα για την οικογένεια.