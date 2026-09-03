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Στο νοσοκομείο οδηγήθηκε ένας 42χρονος στη Ναύπακτο, καθώς τον δάγκωσε οχιά, την ώρα που εκτελούσε εργασίες στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα nafpaktianews.gr, ο 42χρονος αντέδρασε άμεσα και μετέβη στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό.

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μετάβασή του σε νοσοκομείο της Πάτρας, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικό έλεγχο και να λάβει την απαραίτητη φροντίδα. Μέχρι σήμερα νοσηλεύεται προληπτικά.