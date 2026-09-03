Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας στον Μαραθώνα, μετά την καταγγελία ότι μια ηλικιωμένη γυναίκα αγνοείται εδώ και περίπου δέκα χρόνια και την πληροφορία ότι η κόρη της φέρεται να την έθαψε στην αυλή του σπιτιού όπου διέμεναν.

Στο σημείο βρέθηκαν σήμερα αστυνομικές δυνάμεις και συνεργεία του Δήμου, με εκσκαφείς να πραγματοποιούν έρευνες στον κήπο της κατοικίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποιο εύρημα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η εγγονή της ηλικιωμένης απευθύνθηκε στις Αρχές, καθώς είχε χάσει την επαφή μαζί της εδώ και μία δεκαετία.

Η γυναίκα, η οποία σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, ζούσε μαζί με την κόρη και τον εγγονό της στην περιοχή της παραλίας Μαραθώνα. Οι αστυνομικοί, κατά τον έλεγχο των στοιχείων της μέσω του e-ΕΦΚΑ, διαπίστωσαν ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στην αυλή, η κόρη της ηλικιωμένης φέρεται να αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου δέκα χρόνια, προκειμένου να συνεχιστεί η είσπραξη της σύνταξής της.

«Δεν την είχα δει ποτέ – Ήταν πάρα πολύ κλειστοί άνθρωποι»

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στη γειτονιά, με κατοίκους της περιοχής να περιγράφουν τη ζωή της οικογένειας και την εικόνα που είχαν σχηματίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Ένας κάτοικος που διαμένει απέναντι από το σπίτι περιέγραψε όσα αντίκρισε το πρωί, όταν οι Αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες στον κήπο:

«Φεύγοντας το πρωί για τη δουλειά, είδα μπουλντόζες, αστυνομία και έναν φορτωτή να σκάβει. Μας είπαν ότι ψάχνουν μια ηλικιωμένη γυναίκα στον κήπο. Εγώ μένω δέκα χρόνια εδώ και δεν την είχα δει ποτέ. Προφανώς, αν συνέβη κάτι τέτοιο, θα έγινε πριν από τη δεκαετία».

«Είχαν ψυχολογικά θέματα, έβγαιναν μόνο τη νύχτα»

Ο ίδιος γείτονας αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά της οικογένειας, περιγράφοντας ανθρώπους που, όπως λέει, είχαν ελάχιστες επαφές με τη γειτονιά και παρέμεναν απομονωμένοι.

«Γενικά δεν είχαν επαφές με κανέναν από τους γείτονες. Έβγαιναν μόνο το βράδυ, ακόμα και το σκυλί τους τη νύχτα το έβγαζαν. Απ’ όσο μπορώ να καταλάβω, είχαν κάποια ψυχολογικά θέματα, δεν ήταν πολύ καλά στα μυαλά τους. Είμαστε πραγματικά σε σοκ, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται».

Άλλοι κάτοικοι φέρεται να ανέφεραν στις Αρχές ότι είχαν δει την ηλικιωμένη εν ζωή το 2013, χωρίς ωστόσο να έχουν έκτοτε οποιαδήποτε εικόνα για την τύχη της.

Συνεχίζονται οι έρευνες στον κήπο

Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο εύρημα στην αυλή, οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί στην υπόθεση.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας, ο οποίος, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχει ζητήσει να συνεχιστεί η συλλογή στοιχείων πριν από οποιαδήποτε απόφαση για σύλληψη.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης είχε η εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα. Η ίδια, καθώς δεν μπορούσε να εντοπίσει τη γυναίκα, αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές, ανοίγοντας τον δρόμο για την έρευνα της Αστυνομίας.