Απότομη αλλαγή παρουσίασε ο καιρός στο Αγρίνιο το απόγευμα της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, όταν ένα ισχυρό μπουρίνι έφερε έντονη βροχόπτωση, δυνατούς ανέμους και χαλαζόπτωση στην περιοχή.

Μέσα σε λίγα λεπτά η καλοκαιρινή ατμόσφαιρα έδωσε τη θέση της σε έντονα καιρικά φαινόμενα, με κατοίκους και επισκέπτες να αιφνιδιάζονται από την ένταση της βροχής και του χαλαζιού.

Το χαλάζι έπεσε με μεγάλη ένταση σε σημεία της πόλης, ενώ εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δρόμους να έχουν μετατραπεί σε μικρά «ποτάμια» και οχήματα να κινούνται με δυσκολία.

Προβλήματα σε δρόμους και κλήσεις στην Πυροσβεστική

Σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου δέχθηκε συνολικά 25 κλήσεις κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

Από αυτές, οι επτά αφορούσαν πτώσεις ή ανάγκη κοπής δέντρων, ενώ οι υπόλοιπες σχετίζονταν με πλημμυρισμένα υπόγεια και άλλα προβλήματα που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση. Τα περιστατικά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν χαρακτηρίστηκαν καταστροφικά.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν επίσης μετακινήσεις αντικειμένων στους δρόμους, ενώ αρκετοί πολίτες αναζήτησαν καταφύγιο μέχρι να περάσει το έντονο φαινόμενο.

Εικόνες από τη σφοδρή χαλαζόπτωση

Βίντεο και φωτογραφίες από την περιοχή δείχνουν την ένταση της κακοκαιρίας, με το χαλάζι να καλύπτει σημεία των δρόμων και την κυκλοφορία να γίνεται με δυσκολία.

Η απότομη μεταβολή του καιρού εντάσσεται σε ένα κύμα έντονων φαινομένων που εκδηλώνονται τοπικά στη χώρα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Οι κάτοικοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια των φαινομένων, καθώς οι ξαφνικές καταιγίδες τέτοιας έντασης μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.