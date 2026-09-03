Ένα εντυπωσιακό διόραμα, που μεταφέρει τους επισκέπτες στο 1950, με πρωταγωνιστή ένα ιστορικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας Τ-6 Harvard, καλωσορίζει το κοινό της 90ης ΔΕΘ στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.



Η παρουσία του ΥΠΕΘΑ στη ΔΕΘ αλλάζει τοποθεσία μετά από πολλά χρόνια και στην 90η ΔΕΘ χωροθετείται πλέον στο περίπτερο 6, δεξιά μετά την άνοδο του κοινού από τον πύργο του ΟΤΕ.

Η φετινή παρουσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχει σε κεντρική θέση τα Μη Επανδρωμένα Μέσα που θα δει ο επισκέπτης μόλις εισέλθει στο Περίπτερο. Κάθε είδους και μεγέθους Μη Επανδρωμένα Μέσα έχουν τοποθετηθεί κεντρικά με μια εκτενή παρουσίαση ενώ το κοινό θα δει σε πανελλαδική πρεμιέρα το νέο Μη Επανδρωμένο αεροσκάφος ΑΡΧΥΤΑΣ της ΕΑΒ, λίγο πριν να εκκινήσει και η προσπάθεια για παραγωγή του συγκεκριμένου drone που μπορεί να αποτελέσει ορόσημο για την ελληνική αεροναυπηγική.



Δίπλα και μαζί με το συγκεκριμένο αερόχημα θα υπάρχει και στοιχείο του Συστήματος Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ) V-BAT, ενώ πολλά μικρότερα εξελιγμένα Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα άλλων μεγεθών θα βρίσκονται σε περίοπτη θέση. Το κοινό της ΔΕΘ θα δει από κοντά και μια κινητή μονάδα παραγωγής drone.

Στον χώρο του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας στην 90η ΔΕΘ θα υπάρχει και μια πλήρης παρουσίαση της «Ασπίδας του Αχιλλέα», του αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και αντί-drone Θόλου με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου συστήματος που θα αποκτήσει η χώρα μας μετά από την Διακρατική Συμφωνία που πρόσφατα υπεγράφη, ενώ επτά συνολικά προσομοιωτές, δύο του Πολεμικού Ναυτικού, δύο του Στρατού Ξηράς και τρεις της Πολεμικής Αεροπορίας θα βρίσκονται σε ειδικές αίθουσες ώστε το κοινό που θα επισκεφτεί την 90η ΔΕΘ να γνωρίσει τις σύγχρονες δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας.

Ένας από αυτούς θα είναι, για πρώτη φορά σε ΔΕΘ, προσομοιωτής για το μαχητικό F-35 που αποκτά η χώρα μας στον οποίο μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να εισέλθουν ώστε να γίνουν… πιλότοι του στέλθ μαχητικού αεροσκάφους που σύντομα θα φορά και το εθνόσημο τους Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.



Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο Περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις νέες δυνατότητες ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν πλέον τα στελέχη των ΕΔ της χώρας, όπως και στην καινοτομία που επιδιώκεται να εξελίσσεται μέσω του ΕΛΚΑΚ (Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας) αλλά και του ΚΕΤΑΚ (Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας), ενώ προβάλλονται και οι δυνατότητες στον τομέα του Διαστήματος των ΕΔ.



Φέτος το κοινό ενημερώνεται, μεταξύ άλλων, και για τη λειτουργία της ΔΙΚΑΦΚΑ (Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών), τον εξειδικευμένο μείζονα σχηματισμό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας (ΓΕΕΘΑ), ο οποίος ιδρύθηκε στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, σχηματισμός που δημιουργήθηκε για να συνδράμει στην αντιμετώπιση κρίσεων και την εκτέλεση ειδικών έργων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.