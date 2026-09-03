Αλλάζει για λίγες ημέρες το σκηνικό του καιρού, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες να κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Η αστάθεια αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και το Σαββατοκύριακο, ενώ από τη Δευτέρα ο καιρός θα παρουσιάσει νέα μεταβολή, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ξανά και τον υδράργυρο να φτάνει τους 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Βροχές και καταιγίδες σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός θα παραμείνει άστατος σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι μπόρες και οι τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, όπου αναμένονται βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα δεν αναμένεται να έχουν μεγάλη διάρκεια, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές μπορεί να είναι έντονα και να συνοδεύονται από ισχυρούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις.

Πιο ήπιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες στο Ιόνιο, ενώ οι βοριάδες θα αρχίσουν σταδιακά να ενισχύονται.

Έως και 8 μποφόρ οι βοριάδες

Από την Παρασκευή η εικόνα του καιρού αλλάζει σημαντικά, καθώς οι βοριάδες θα ενισχυθούν αισθητά, κυρίως στο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους τα 8 μποφόρ, με τα ισχυρότερα μελτέμια να επηρεάζουν τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο, το Καρπάθιο, τα νοτιότερα τμήματα της Κρήτης, την Αττικοβοιωτία και την Εύβοια.

Οι ισχυροί άνεμοι περιορίζουν την αστάθεια, αυξάνουν όμως σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.

Τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, όπου κατά τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες.

Η θερμοκρασία έχει ήδη υποχωρήσει ελαφρά και σήμερα στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας θα φτάσει περίπου τους 37 βαθμούς. Από την Παρασκευή αναμένεται νέα αποκλιμάκωση της ζέστης.

Τι καιρό θα κάνει σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται κυρίως ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις στα βόρεια και βορειοδυτικά. Η πιθανότητα για τοπικές μπόρες είναι μικρή.

Οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι και κατά τόπους ισχυροί, ενώ από την Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας ακόμη και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι περισσότερο άστατος. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι έως το απόγευμα αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι δεν αναμένεται να προκαλέσουν ιδιαίτερα προβλήματα, ωστόσο κατά τη διάρκεια των φαινομένων θα ενισχύονται πρόσκαιρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Νέα άνοδος της θερμοκρασίας από Δευτέρα

Μετά το σύντομο διάλειμμα δροσιάς και αστάθειας, ο καιρός αναμένεται να αλλάξει ξανά από τη Δευτέρα.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει και πάλι, με τον υδράργυρο να κινείται σε υψηλά επίπεδα και να φτάνει κατά τόπους τους 36-37 βαθμούς Κελσίου.