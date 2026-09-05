Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα έχει ξεκινήσει, με τα ρολόγια στην Ελλάδα να γυρίζουν μία ώρα πίσω τον Οκτώβριο.

Συγκεκριμένα, η αλλαγή ώρας θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου 2026. Όταν η ώρα φτάσει στις 04:00, οι δείκτες θα μετακινηθούν μία ώρα πίσω, στις 03:00.

Η αλλαγή του Οκτωβρίου είναι η ευχάριστη για όσους θέλουν λίγο περισσότερο ύπνο, καθώς κερδίζουμε μία ώρα.

Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή από τη θερινή στη χειμερινή ώρα, ενώ η επόμενη μετάβαση στη θερινή ώρα θα γίνει τον Μάρτιο του 2027.