Δύο χρόνια μετά τον Μαραθώνιο Ελπίδας & Αγάπης, όταν περίπου 500 δρομείς από την Κύπρο συμμετείχαν στον Μαραθώνιο της Αθήνας φορώντας τη φανέλα του Ιδρύματος «ΕΛΠΙΔΑ» και στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία, η ιστορία συνεχίζεται.

Από τις 2 έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026, πέντε μαραθωνοδρόμοι/ορειβάτες θα μεταφέρουν το μήνυμα της «ΕΛΠΙΔΑΣ», ακολουθώντας μια απαιτητική ορειβατική διαδρομή προς τον Μύτικα, την ψηλότερη κορυφή της Ελλάδας, στον μυθικό Όλυμπο.

Στη δράση συμμετέχουν ο Καθηγητής Λοΐζος Γ. Λοΐζου, Πρόεδρος του Ιδρύματος ΕΛΠΙΔΑ, η Έλενα Λένα, η Ελίνα Ιωάννου, ο Ανδρέας Αντωνίου και ο Σάββας Αδάμου.

Από τον Μαραθώνιο στην ορειβασία, το μήνυμα παραμένει το ίδιο: Αντοχή, επιμονή, αλληλεγγύη και αγάπη για τα παιδιά και τους εφήβους που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο.

Ο Μαραθώνιος συμβολίζει την αντοχή και τη διάρκεια της προσπάθειας. Η ανάβαση σε ένα βουνό συμβολίζει το δύσκολο μονοπάτι, την επιμονή, την υπέρβαση και την αποφασιστικότητα να συνεχίζεις βήμα προς βήμα.

Με κάθε βήμα προς την κορυφή μεταφέρουμε ένα μήνυμα κουράγιου, αγάπης και αλληλεγγύης στα παιδιά και τους εφήβους που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο και στις οικογένειές τους.

Με την ανάβαση στον Όλυμπο ανεβάζουμε ακόμη πιο ψηλά το μήνυμα της ΕΛΠΙΔΑΣ: Κάθε παιδί, όπου κι αν βρίσκεται, αξίζει την ευκαιρία για θεραπεία και ζωή.

Η φετινή δράση αποκτά διεθνή συμβολισμό. Μέσα από τη διεθνή δραστηριότητα του Ιδρύματος ΕΛΠΙΔΑ και το Κυπριακό Διεθνές Σχέδιο Δράσης για Παιδιά και Εφήβους με Καρκίνο, η προσπάθεια της Κύπρου απλώνεται πλέον πολύ πέρα από τα σύνορά της, με στόχο τη στήριξη παιδιών με καρκίνο, ιδιαίτερα σε χώρες όπου η πρόσβαση στη διάγνωση, στα απαραίτητα φάρμακα και στην αποτελεσματική θεραπεία παραμένει δύσκολη.

Η κορυφή που επιδιώκουμε είναι ένας κόσμος όπου κανένα παιδί με καρκίνο δεν θα στερείται την ευκαιρία για σωστή διάγνωση και αποτελεσματική θεραπεία εξαιτίας του τόπου όπου γεννήθηκε.

Ο Μύτικας, η ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, στα περίπου 2.918 μέτρα, αποτελεί έναν από τους στόχους της διαδρομής. Η τελική πορεία προς την κορυφή θα εξαρτηθεί πάντοτε από τις καιρικές και ορειβατικές συνθήκες και, πάνω απ’ όλα, από την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

Για την ΕΛΠΙΔΑ, άλλωστε, η επιτυχία αυτής της δράσης δεν μετριέται μόνο σε μέτρα υψομέτρου. Μετριέται στο μήνυμα που μεταφέρουμε:

Για κάθε παιδί με καρκίνο, όπου κι αν βρίσκεται.

Δύναμη + Αγάπη = Ελπίδα

Ίδρυμα «ΕΛΠΙΔΑ» για Παιδιά με Καρκίνο και Λευχαιμία

2-6 Σεπτεμβρίου 2026: Όλυμπος, Ελλάδα

Για περισσότερες πληροφορίες: +357 22 515354, www.elpida-cy.org