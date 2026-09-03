Πλησιάζει η νέα σχολική χρονιά και αναρωτιέστε πότε θα τα προλάβετε όλα; Νέα σχολική τσάντα, μαρκαδόροι και μολύβια που λατρεύει το παιδί, νέα ρούχα και παπούτσια, αλλά και καινούριο παγούρι. Και η σχολική λίστα δεν τελειώνει εκεί.

Η σωστή προετοιμασία μπορεί να κάνει τη διαφορά για να εξασφαλίσετε μια όσο το δυνατόν πιο ομαλή σχολική χρονιά. Tα Perfect Toys οργάνωσαν όλα όσα χρειάζεστε για να προετοιμαστούν τα παιδιά για την επιστροφή τους στα θρανία με …μόδα, τσάντα και αλάνα!

Επιπλέον προτείνουν εκπαιδευτικά παιχνίδια που θα κρατήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον των παιδιών σας ακόμα και κατά τις ώρες της παρουσίας τους στο σπίτι.

Σχολική Τσάντα

Είναι το Α και το Ω για τα παιδιά, καθώς τη μεταφέρουν καθημερινά στην πλάτη τους! Επιλέξτε το ιδανικό μέγεθος ανάλογα με την ηλικία του παιδιού σας και τη σχολική του τάξη.

Για τα νήπια, είναι ιδανική η σχολική τσάντα trolley για τη μεταφορά της με ευκολία και άνεση. Για τα παιδιά του Δημοτικού, επιλέξτε το σχολικό σακίδιο ή το σακίδιο trolley σε διάφορα χρώματα ή με γνωστούς ήρωες. Ενώ για τους εφήβους, προτιμήστε σχολικές τσάντες με μεγάλη χωρητικότητα για την καλύτερη οργάνωση των βιβλίων και των τετραδίων.

Κασετίνα

Η κασετίνα είναι το must-have για το σχολείο για την αποθήκευση των μολυβιών, των στυλό και των μαρκαδόρων. Μπορεί να είναι μεγάλη ή μικρή, μονόχρωμη, με σχέδια ή με τους αγαπημένους ήρωες. Όλες είναι ιδανικές για την οργάνωση της γραφικής ύλης των παιδιών.

Παγούρι

Επιλέξτε το παγούρι που θα κρατήσει το παιδί σας ενυδατωμένο και δροσερό, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, στο αγαπημένο του σχέδιο και χρώμα. Προτιμήστε τα παγούρια με καλαμάκι για τους μικρούς μας φίλους, για μεγαλύτερη ευκολία και λιγότερες διαρροές.

Δοχείο φαγητού

Η σωστή επιλογή του θα διευκολύνει την καθημερινότητα του παιδιού σας. Με ευρύχωρες θήκες, υψηλή ανθεκτικότητα, αλλά και εύκολο άνοιγμα, το δοχείο φαγητού αποτελεί την ιδανική λύση για τη μεταφορά των σνακ και του φαγητού τόσο στο σχολείο όσο και στις εξωσχολικές δραστηριότητες.

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

Για τη νέα σχολική χρονιά τα Perfect Toys προτείνουν και σειρές εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τη δημιουργική απασχόληση κυρίως των παιδιών του Νηπιαγωγείου αλλά και των πρώτων τάξεων του Δημοτικού.

Μαγνητικά παιχνίδια με τον χάρτη του κόσμου για την καλύτερη εξοικείωση με την παγκόσμια αλλά και την ελληνική γεωγραφία, σετ ζωγραφικής από την Splat Planet, αλλά και τη Montessori ,ώστε τα παιδιά να καλλιεργήσουν τη δημιουργική τους ματιά.

Και ένας ξύλινος πύργος εξερεύνησης νηπίων έρχεται για να δώσει στο παιδικό δωμάτιο μια ακόμη νότα εξερεύνησης και ανακάλυψης.

Στα 6 καταστήματα της Perfect Toys στην Αττική αλλά και στο eshop perfectoys.gr θα βρείτε όσα χρειάζονται τα παιδιά για ένα δυναμικό Back to School με …Μόδα, Τσάντα και Αλάνα! Έχοντας την επιλογή του BOX NOW ως τρόπο αποστολής της παραγγελίας σας σε όλη την Ελλάδα, σας δίνεται η δυνατότητα να λάβετε τα προϊόντα που προτιμάτε άμεσα και με ασφάλεια.

