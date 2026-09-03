Σε υψηλό επίπεδο παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών στη χώρα, παρά τη μεταβολή του καιρού και τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Σήμερα, αρκετές περιοχές εξακολουθούν να βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, με τους ισχυρούς ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες να διατηρούν αυξημένη την επικινδυνότητα.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, από το βράδυ της Κυριακής προβλέπεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας, με τον καιρό να αποκτά εκ νέου «καλοκαιρινό σκηνικό» και την επόμενη εβδομάδα.

Ο συνδυασμός των συγκεκριμένων καιρικών συνθηκών διατηρεί αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, αλλά και ταχείας εξάπλωσής τους σε περίπτωση που ξεσπάσει κάποιο μέτωπο.

Μειωμένος ο αριθμός των πυρκαγιών

Μειωμένος σε σχέση με πέρυσι είναι ο αριθμός των πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους έως και τις 31 Αυγούστου, σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία. Παράλληλα, κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, που ξεκίνησε την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου, έχουν καταγραφεί τόσο λιγότερες πυρκαγιές όσο και λιγότερα καμένα στρέμματα.

Ειδικότερα, ο Αύγουστος, που θεωρείται ο πιο δύσκολος μήνας της αντιπυρικής περιόδου, έκλεισε με 918 πυρκαγιές, έναντι 1.079 τον ίδιο μήνα του 2025. Πρόκειται για περίπου 30 πυρκαγιές την ημέρα, τις οποίες κλήθηκε να διαχειριστεί το σύνολο του μηχανισμού, με τη συμμετοχή του Πυροσβεστικού Σώματος, των εναέριων μέσων, εθελοντών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, της ΕΛ.ΑΣ. και του Λιμενικού.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος απέδωσε τη μείωση στον περιορισμό των επικίνδυνων δραστηριοτήτων, στην ενημέρωση των πολιτών μέσω των ΜΜΕ, αλλά και στις κλιματικές συνθήκες, οι οποίες σε ορισμένες περιόδους λειτούργησαν ευνοϊκά. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο στόχος της Πυροσβεστικής παραμένει ο μηδενισμός των περιστατικών.

Ο Κώστας Τσίγκας απηύθυνε παράλληλα έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν ιδιαίτερα προσεκτικοί για τουλάχιστον δέκα ακόμη ημέρες, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται περιστατικά χρήσης φλόγας που οδηγούν σε πυρκαγιές.

«Αρκεί μία πυρκαγιά σε δύσκολη περιοχή για να προκαλέσει μεγάλη καταστροφή και να κινδυνεύσουν ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον», τόνισε, επισημαίνοντας ότι ακόμη και ένα μεμονωμένο περιστατικό μπορεί να εξελιχθεί επικίνδυνα όταν επικρατούν δυσμενείς συνθήκες και υπάρχει δύσκολη βλάστηση.

Το 90% των πυρκαγιών προκλήθηκαν από αμέλεια

Από τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκύπτει ότι το 90% των πυρκαγιών οφείλονται σε αμέλεια και το 10% σε εμπρησμό.

Αναλυτικά:

Θερμές εργασίες: 30%

Καύση υλικών / χόρτων: 22%

Αγροτικές εργασίες: 20%

Ηλεκτρολογικές / μηχανολογικές βλάβες: 19%

Τσιγάρο: 4%

Πυροτεχνήματα: 3%

Μελισσοκομικές εργασίες: 2%

Ο Κώστας Τσίγκας διευκρίνισε ότι πολλές από τις συγκεκριμένες εργασίες δεν απαγορεύονται γενικά, αλλά «απαγορεύονται όταν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν». Όπως τόνισε, όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι, «μια σπίθα αρκεί» για να προκληθεί πυρκαγιά.