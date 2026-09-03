Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, κατέληξε ένας 50χρονος άνδρας ο οποίος νωρίτερα είχε αισθανθεί μια απλή αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε φαρμακείο της Πάτρας προκειμένου να του παρασχεθεί βοήθεια.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο φαρμακείο από οικείο του πρόσωπο. Ωστόσο, ενώ βρισκόταν στον χώρο, έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα το ΕΚΑΒ.

Διασώστες έσπευσαν στο σημείο, παρέλαβαν τον 50χρονο και τον μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διερευνηθούν από την Αστυνομία, σύμφωνα με το tempo24.news.