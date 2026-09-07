Στις 14:56 της Τρίτης, 7 Σεπτεμβρίου 1999, ένας σεισμός 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε την Αθήνα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην περιοχή της Πάρνηθας, περίπου 18 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του κέντρου της πόλης. Ο σεισμός ήταν μικρού εστιακού βάθους και έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις δυτικές και βόρειες συνοικίες του Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με τον ΟΑΣΠ, της κύριας δόνησης είχαν προηγηθεί μικρότεροι προσεισμοί, ενώ η έντονη μετασεισμική δραστηριότητα συνεχίστηκε για μήνες.

Μέσα σε περίπου 15 δευτερόλεπτα, πολυκατοικίες, εργοστάσια και επαγγελματικά κτίρια κατέρρευσαν. Περιοχές όπως οι Αχαρνές, τα Άνω Λιόσια, η Νέα Φιλαδέλφεια και η Μεταμόρφωση βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταστροφής. Οι δρόμοι γέμισαν κατοίκους που είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, καθώς ξεκινούσε μια τεράστια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τους εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια.

Η Ρικομέξ, το σύμβολο της τραγωδίας

Η πολύνεκρη κατάρρευση σημειώθηκε στο εργοστάσιο της Ρικομέξ στις Αχαρνές, όπου το εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε στοιχίζοντας τη ζωή σε 39 ανθρώπους. Για ημέρες, Έλληνες και ξένοι διασώστες αναζητούσαν επιζώντες μέσα στις πλάκες από μπετόν — μια από τις εικόνες που ταυτίστηκαν περισσότερο με τον σεισμό του 1999.

Συνολικά, 143 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Μεταγενέστερη μελέτη για τις συνέπειες του σεισμού υπολόγισε ότι οι 127 σκοτώθηκαν εξαιτίας καταρρεύσεων κτιρίων. Περίπου 30 κτίρια κατέρρευσαν ολοσχερώς, ενώ χιλιάδες άλλα υπέστησαν ζημιές διαφόρου βαθμού.

Ο σεισμός της Πάρνηθας ανέδειξε με δραματικό τρόπο τη σημασία της ποιότητας των κατασκευών, των ελέγχων και της αντισεισμικής προστασίας σε μια πυκνοκατοικημένη μητρόπολη. Για μεγάλο διάστημα, χιλιάδες άνθρωποι έζησαν σε σκηνές και προσωρινούς καταυλισμούς, ενώ το μέγεθος των ζημιών τον κατέστησε την ακριβότερη φυσική καταστροφή που είχε γνωρίσει έως τότε η Ελλάδα.

Υπήρξε όμως και μια λιγότερο αναμενόμενη συνέπεια. Μόλις τρεις εβδομάδες νωρίτερα, ο καταστροφικός σεισμός του Ιζμίτ είχε πλήξει την Τουρκία και ελληνικές ομάδες είχαν σπεύσει να βοηθήσουν. Μετά τον σεισμό της Αθήνας, ήταν η σειρά των τουρκικών ομάδων διάσωσης να έρθουν στην Ελλάδα. Η αμοιβαία αλληλεγγύη τροφοδότησε το κλίμα της λεγόμενης «διπλωματίας των σεισμών», που άνοιξε μια περίοδο ελληνοτουρκικής προσέγγισης.

Είκοσι επτά χρόνια αργότερα, ο σεισμός της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 παραμένει μία από τις πιο οδυνηρές φυσικές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Αθήνας.

Δείτε φωτογραφίες του Newsbeast από τον σεισμό, του Γιάννη Κέμμου.

Τι άλλο έγινε σαν σήμερα

1812: Διεξάγεται η μάχη του Μποροντίνο, μία από τις αιματηρότερες συγκρούσεις των Ναπολεόντειων Πολέμων. Οι Γάλλοι του Ναπολέοντα επικρατούν στο πεδίο, αλλά με τεράστιες απώλειες.

1822: Ο Πέτρος Α΄ ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της Βραζιλίας από την Πορτογαλία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία της ανεξάρτητης Βραζιλιανής Αυτοκρατορίας.

1833: Οι αγωνιστές της Επανάστασης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται από τη βαυαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας και φυλακίζονται στο Παλαμήδι.

1860: Ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι εισέρχεται θριαμβευτικά στη Νάπολη, σε μια καθοριστική στιγμή της εκστρατείας του που συνέβαλε αποφασιστικά στην ενοποίηση της Ιταλίας.

1912: Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης αποβιβάζεται στη Σάμο και κηρύσσει επανάσταση κατά της οθωμανικής επικυριαρχίας. Η εξέγερση θα οδηγήσει λίγους μήνες αργότερα, στις 11 Νοεμβρίου, στην ανακήρυξη της Ένωσης της Σάμου με την Ελλάδα.

1960: Ο τότε διάδοχος Κωνσταντίνος, μαζί με τους Γιώργο Ζαΐμη και Οδυσσέα Εσκιτζόγλου, κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα, στην κατηγορία Dragon, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης.

1996: Ο ράπερ Τούπακ Σακούρ πυροβολείται στο Λας Βέγκας ενώ επιβαίνει σε αυτοκίνητο με τον Σουγκ Νάιτ και πεθαίνει έξι ημέρες αργότερα, σε ηλικία 25 ετών. Σχεδόν 30 χρόνια μετά, τον Αύγουστο του 2026, ο Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις κρίθηκε ένοχος για φόνο πρώτου βαθμού ως οργανωτής της επίθεσης.

1999: Ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ πλήττει την Αθήνα, με επίκεντρο κοντά στην Πάρνηθα. Ο απολογισμός είναι 143 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες άστεγοι.



Γεννήσεις

1909 – Ελία Καζάν (Elia Kazan), Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου, γεννημένος ως Ηλίας Καζαντζόγλου στην Κωνσταντινούπολη. Μία από τις σπουδαιότερες μορφές του Χόλιγουντ και του Μπρόντγουεϊ, σκηνοθέτησε θρυλικές ταινίες όπως «Συμφωνία Κυρίων», «Λεωφορείον ο Πόθος», «Ανατολικά της Εδέμ» και «Το λιμάνι της αγωνίας», βραβευμένος με δύο Όσκαρ και τρία Tony. Ιδρυτής του Actor’s Studio, διαμόρφωσε το αμερικανικό θέατρο και ανέδειξε γενιές μεγάλων ηθοποιών, αφήνοντας διαχρονικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Θάνατοι

2017 – Μπέμπα Μπλανς (κατά κόσμον Αγγελική Κωνσταντοπούλου), Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια με βελούδινη φωνή και εκρηκτικό ταμπεραμέντο. Πέρασε στο πάνθεον του ελληνικού τραγουδιού με μεγάλες επιτυχίες του Γιώργου Ζαμπέτα όπως «Καλώς όρισες βρε Γιώργη», «Μιας πεντάρας νιάτα» και «Το καράβι». Συνεργάστηκε με σπουδαία ονόματα και συνθέτες, ενώ άφησε θρυλικό αποτύπωμα στη σκηνή.

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