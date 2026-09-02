Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν το απόγευμα της Τρίτης στην κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής, με την κατάσταση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές των βορείων προαστίων, έπειτα από βλάβη που επηρέασε την ηλεκτροδότηση των φαναριών.

Εκτός λειτουργίας τέθηκαν φανάρια σε σειρά κομβικών διασταυρώσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις και κυκλοφοριακή συμφόρηση σε βασικούς οδικούς άξονες.

Τροχονόμοι στις διασταυρώσεις

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοίνωσε ότι, λόγω του προβλήματος στην ηλεκτροδότηση, έχουν αναπτυχθεί αυξημένες δυνάμεις της Τροχαίας σε κομβικά σημεία και βασικούς δρόμους, προκειμένου να ρυθμίζουν την κυκλοφορία και να περιοριστούν οι κίνδυνοι ατυχημάτων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται παράλληλα σε διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης, ώστε η φωτεινή σηματοδότηση να επανέλθει σταδιακά σε κανονική λειτουργία.

Έκκληση στους οδηγούς για ιδιαίτερη προσοχή

Η Τροχαία καλεί όσους κινούνται στους δρόμους της Αθήνας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά κατά την προσέγγιση διασταυρώσεων όπου τα φανάρια δεν λειτουργούν.

Οι οδηγοί καλούνται να μειώνουν ταχύτητα, να αποφεύγουν απότομους ελιγμούς και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων που έχουν τοποθετηθεί στα σημεία όπου καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, δεν αποκλείεται να συνεχιστούν οι καθυστερήσεις σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.