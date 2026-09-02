Μια απίστευτη υπόθεση διαδικτυακής απάτης με τη χρήση εξελιγμένης τεχνολογίας αποκαλύφθηκε στην Πάτρα, με θύμα μια γυναίκα που πίστεψε ότι επικοινωνούσε απευθείας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο δράστης χρησιμοποίησε εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) για να στήσει μια εξαιρετικά αληθοφανή παγίδα και να της αποσπάσει χρηματικά ποσά.



Όπως περιέγραψε η ίδια στην εφημερίδα «Γνώμη», όλα ξεκίνησαν με ένα μήνυμα σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Ο επιτήδειος ισχυρίστηκε ότι ο Πορτογάλος σταρ προσφέρει οικονομική βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.



Για να «νομιμοποιηθεί» όμως η διαδικασία, ζήτησε από το θύμα να καταβάλει το ποσό των 100 ευρώ σε δύο δόσεις των 50 ευρώ μέσω της εφαρμογής IRIS, υπόσχοντας ότι τα χρήματα θα της επιστρέφονταν πολλαπλάσια.

Για να κάμψει κάθε αμφιβολία, ο απατεώνας προχώρησε σε βιντεοκλήση. «Μου είπε πως μπορεί να μου προσφέρει βοήθεια ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Για να πειστώ ότι δεν είναι κλέφτης, με πήρε βιντεοκλήση και τον είδα. Ήταν ο Ρονάλντο σε ένα άσπρο πολυτελές αυτοκίνητο και μου έλεγε πως βοηθάει όσους έχουν ανάγκη. Πείστηκα, κατέβαλα τα χρήματα, αλλά τελικά αποδείχθηκε πως έπεσα θύμα απάτης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία με deepfake βίντεο και παραποιημένες φωνές διάσημων προσωπικοτήτων σαρώνει σε πλατφόρμες όπως το TikTok.



Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και να μην μεταφέρουν ποτέ χρήματα σε αγνώστους, όσο πειστικό κι αν φαίνεται το ψηφιακό υλικό που τους παρουσιάζουν, σύμφωνα με την εφημερίδα «Γνώμη».