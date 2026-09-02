Ώρες αγωνίας περνά η οικογένεια του μικρού αγοριού που τραυματίστηκε σοβαρά το πρωί της Τετάρτης στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, όταν έπεσε από ύψος σε κτίριο στον παραλιακό δρόμο της πόλης.

Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Μετά την πτώση είχε αρχικά μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, πριν κριθεί αναγκαία η διασωλήνωση και η επείγουσα διακομιδή του στο Ηράκλειο.

Οι γιατροί παρακολουθούν συνεχώς την εξέλιξη της κατάστασής του, η οποία παραμένει σοβαρή αλλά σταθερή και τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της υγείας του.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

Το Neakriti.gr βρέθηκε στο σημείο του περιστατικού και, σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκέντρωσε, στο σπίτι πραγματοποιούνταν εργασίες όταν το παιδί φέρεται να διέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή των γονιών του και να έφτασε σε χώρο του μπαλκονιού.

Μαρτυρία που επικαλείται το ίδιο μέσο αναφέρει ότι η πτώση δεν έγινε από την μπροστινή πλευρά του κτιρίου, προς τον δρόμο, αλλά από την πίσω πλευρά. Το ακριβές σημείο, ωστόσο, όπως και ο τρόπος με τον οποίο το παιδί βρέθηκε στο κενό, παραμένουν αντικείμενο έρευνας.

Υπάρχει, πάντως, διαφοροποίηση στις πληροφορίες των τοπικών μέσων σχετικά με την ακριβή ηλικία του παιδιού. Πηγές το αναφέρουν ως περίπου δύο ετών, ενώ άλλες κάνουν λόγο για παιδί τριών έως περίπου τριάμισι ετών. Το βέβαιο είναι ότι πρόκειται για ένα πολύ μικρό παιδί που εξακολουθεί να δίνει μάχη στη ΜΕΘ Παίδων.