Από τις ουρές, τα πρωτόκολλα και τους φακέλους των δημόσιων υπηρεσιών μέχρι την Τεχνητή Νοημοσύνη, τους υπερυπολογιστές και τους ελληνικούς μικροδορυφόρους επιχειρεί να αποτυπώσει την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Με κεντρικό μήνυμα «Η Ελλάδα του gov.gr – Η Ελλάδα του σήμερα», το Περίπτερο 12 παρουσιάζει τόσο τις ψηφιακές υπηρεσίες που έχουν ήδη μπει στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και τις τεχνολογίες πάνω στις οποίες σχεδιάζεται η επόμενη ημέρα του Δημοσίου.

Η 90ή ΔΕΘ πραγματοποιείται από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου και η παρουσίαση ξεκινά συμβολικά από την «Ελλάδα του χτες»: χαρτιά, φάκελοι, πρωτόκολλα και αναμονή στις δημόσιες υπηρεσίες.

Από εκεί, ο επισκέπτης περνά στην εποχή του gov.gr και στη συνέχεια σε ένα μοντέλο στο οποίο το ζητούμενο δεν είναι απλώς να μεταφερθούν περισσότερες υπηρεσίες στο διαδίκτυο, αλλά να συνδέονται μεταξύ τους και να προσαρμόζονται περισσότερο στις ανάγκες του κάθε πολίτη.

Η επόμενη ημέρα μετά το gov.gr

Σε αυτή τη λογική εντάσσεται η «Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων», το λεγόμενο CRM.

Στόχος είναι οι διαφορετικές συναλλαγές ενός πολίτη ή μιας επιχείρησης με το Δημόσιο να μην λειτουργούν ως απομονωμένες διαδικασίες, αλλά ως τμήματα μιας κοινής ψηφιακής εμπειρίας.

Με απλά λόγια, η φιλοσοφία είναι το κράτος να «γνωρίζει» σε ποιο στάδιο βρίσκεται μια υπόθεση και να περιορίζεται η ανάγκη ο πολίτης να καταθέτει ξανά και ξανά τις ίδιες πληροφορίες σε διαφορετικές υπηρεσίες.

«Δαίδαλος»: Ο ελληνικός υπερυπολογιστής στην παγκόσμια ελίτ

Κεντρική θέση στην παρουσία του υπουργείου έχει ο υπερυπολογιστής «Δαίδαλος», ο οποίος τον Ιούνιο του 2026 μπήκε στην 31η θέση της διεθνούς κατάταξης TOP500 και στην 23η θέση της Green500, που αξιολογεί την ενεργειακή αποδοτικότητα των υπερυπολογιστικών συστημάτων.

Ο «Δαίδαλος» αποτελεί τη βασική υπολογιστική υποδομή πάνω στην οποία αναπτύσσεται το ελληνικό AI Factory «PHAROS», με εφαρμογές που μπορούν να αφορούν από την υγεία και την έρευνα έως τη δημόσια διοίκηση, την κυβερνοασφάλεια και την ελληνική γλώσσα.

Η Ελλάδα σε τροχιά

Ξεχωριστό κομμάτι της έκθεσης είναι αφιερωμένο και στο Διάστημα.

Στον χώρο «Greece in Orbit» παρουσιάζεται το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων και η επόμενη φάση του, «HELLAS-SPACE 2.0».

Το νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ και καλύπτει τομείς που εκτείνονται από τις διαστημικές υποδομές και τις ασφαλείς επικοινωνίες έως την Παρατήρηση της Γης, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν προσομοιωμένα εκθέματα μικροδορυφόρων και να ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα τους μπορούν να αξιοποιηθούν σε τομείς όπως η πολιτική προστασία, η γεωργία, η χαρτογράφηση, η παρακολούθηση του περιβάλλοντος και οι ασφαλείς επικοινωνίες.

Η Ελλάδα έχει ήδη θέσει σε τροχιά τον πρώτο ελληνικό οπτικό μικροδορυφόρο «Hyperion GR-1», στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος.

Κτηματολόγιο, Υγεία και Δικαιοσύνη

Στο Περίπτερο 12 παρουσιάζονται επίσης ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο παρουσιάζει τις νέες ψηφιακές υποδομές και τη μεταφορά δεδομένων στο Κυβερνητικό Νέφος, ενώ ιδιαίτερη θέση έχει το MyHealth, μέσω του οποίου οι πολίτες αποκτούν ψηφιακή πρόσβαση στον ατομικό φάκελο υγείας τους.

Στον χώρο της Δικαιοσύνης, το ενδιαφέρον στρέφεται στα έργα που έχουν στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την επιτάχυνση διαδικασιών για πολίτες, δικηγόρους και δικαστικούς λειτουργούς.

Κάμερες με AI, Gov.gr Wallet και MyStreet

Η Τεχνητή Νοημοσύνη περνά και στον τομέα της οδικής ασφάλειας, με συστήματα καμερών που μπορούν να εντοπίζουν παραβάσεις.

Παράλληλα, παρουσιάζεται η αξιοποίηση του Gov.gr Wallet για την ψηφιακή ταυτοποίηση εισιτηρίων στα γήπεδα, αλλά και η εφαρμογή MyStreet, μέσα από την οποία οι πολίτες μπορούν να βλέπουν σε χάρτη τις ενεργές μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων και να αναφέρουν πιθανές παραβάσεις.

Αντίστοιχες εφαρμογές είχαν παρουσιαστεί και στην προηγούμενη ΔΕΘ ως μέρος της προσπάθειας μεταφοράς περισσότερων συναλλαγών του Δημοσίου σε ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Κυβερνοασφάλεια και ελληνικές startups

Στην έκθεση συμμετέχουν ακόμη η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και φορείς που συνδέονται με το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027».

Παρουσία έχουν επίσης η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

Χώρο στο Περίπτερο 12 διαθέτει και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με συμμετοχή νεοφυών επιχειρήσεων και παρουσίαση λύσεων από το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας.

Οι εκδηλώσεις στη ΔΕΘ

Παράλληλα με τα εκθέματα, στο Περίπτερο 12 θα πραγματοποιούνται συζητήσεις και παρουσιάσεις γύρω από την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στις 5 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί, μεταξύ άλλων, εκδήλωση της Κοινωνίας της Πληροφορίας με αντικείμενο τη μετάβαση από τα έργα του «Ελλάδα 2.0» στην ψηφιακή στρατηγική της χώρας για το 2030 και συμμετοχή του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου.

Το συνολικό μήνυμα της παρουσίας του υπουργείου στη φετινή ΔΕΘ είναι ότι η ψηφιοποίηση του κράτους περνά πλέον σε διαφορετική φάση: από την απλή μεταφορά πιστοποιητικών και αιτήσεων στο διαδίκτυο, σε υπηρεσίες που συνδέονται μεταξύ τους και αξιοποιούν υπολογιστική ισχύ, δεδομένα, Τεχνητή Νοημοσύνη και νέες διαστημικές υποδομές.