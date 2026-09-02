Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας Red Code τίθενται για την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026, η Αττική, η Εύβοια, καθώς και νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Η Πολιτική Προστασία σημαίνει συναγερμό για την εκδήλωση πυρκαγιών, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την ταχύτατη εξάπλωση των μετώπων.



Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος για τις συγκεκριμένες περιοχές κατατάσσεται στην κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλός.

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για την άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί. Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφύγουν κάθε εργασία ή ενέργεια στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει εμπρησμό από αμέλεια.

Η Περιφέρεια Αττικής

Οι ΠΕ Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου)

Η ΠΕ Κυκλάδων ( Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου)

Η ΠΕ Ευβοίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

Ο Χάρτης Υψηλού Κινδύνου:

Σε κόκκινο συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός για τις πυρκαγιές με έκτακτη σύγκληση οργάνων

Σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας Red Code τίθεται ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, ενεργοποιώντας το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων μέσων. Η απόφαση ελήφθη για την προστασία των πολιτών και την άμεση διαχείριση τυχόν καταστροφών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.



Στο πλαίσιο του ανώτατου συναγερμού, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των «κόκκινων» περιοχών καλούνται να συγκαλέσουν εκτάκτως τα συντονιστικά όργανα (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.). Στόχος είναι ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων, η λήψη προληπτικών μέτρων και η διασφάλιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.



Παράλληλα, έχουν σχεδιαστεί δράσεις αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων, εφόσον εκδηλωθούν έκτακτα συμβάντα.