Live η εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ»

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ» στον Φαληρικό Όρμο. Η εκδήλωση πραγματοποιείται παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

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Σημειώνεται ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε το τελικό «πράσινο φως» για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου «ΑΕΝΑΟΝ», ανοίγοντας οριστικά και αμετάκλητα τον δρόμο για την έναρξη υλοποίησης μιας από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Αττική.

Το «ΑΕΝΑΟΝ» αποτελεί τη μεγάλη παρέμβαση ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου, σε μια συνολική έκταση 741 στρεμμάτων δίπλα στη θάλασσα, με κεντρικό στοιχείο το πράσινο και στόχο την απόδοση ενός μεγάλου τμήματος του παραλιακού μετώπου στους πολίτες.

Ο σχεδιασμός προβλέπει χιλιάδες νέα δέντρα, εκτεταμένους χώρους πρασίνου, διαδρομές περιπάτου και ποδηλάτου, καθώς και υποδομές αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής. Πρόκειται για έναν ανοιχτό και πλήρως προσβάσιμο δημόσιο χώρο, με βασική φιλοσοφία την επανασύνδεση της πόλης με τη θάλασσα και τη δημιουργία ενός νέου μητροπολιτικού τοπόσημου στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.

Το χρονοδιάγραμμα μέχρι τα εγκαίνια του 2029

Μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αττικής προβλέπει συγκεκριμένα ορόσημα:

2 Σεπτεμβρίου 2026: υπογραφή της σύμβασης.

Νοέμβριος 2026: εγκατάσταση εργοταξίου.

Μέσα Δεκεμβρίου 2026: ολοκλήρωση των μελετών εφαρμογής.

Ιανουάριος 2027: έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Β΄ εξάμηνο 2029: ολοκλήρωση και εγκαίνια του «ΑΕΝΑΟΝ».

Το έργο έχει ενταχθεί από την Περιφερειακή Αρχή στον συνολικό σχεδιασμό των 350+1 έργων και παρεμβάσεων για τα οποία έχει δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες της Αττικής, με το «ΑΕΝΑΟΝ» να αποτελεί συμβολικά και ουσιαστικά το «+1», ως το εμβληματικό έργο του προγράμματος.